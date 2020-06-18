Экономика
ZAB.RUПовышение ставки НДФЛ для богатых россиян обсуждают в Правительстве
Повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей обсуждают в кабмине. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
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Кремль поднимает ставку: пресс-секретарь Путина сделал заявление о повышенном НДФЛ
Konkurent.ru18 июня в 17:08
Экономический географ Наталья Зубаревич — о перспективах выхода из нового кризиса
Znak.com18 июня в 17:01
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Зеленский призвал граждан Украины «не спорить о войне»
Киев, 22 июня 2020, 12:13 — REGNUM Гражданам Украины не следует спорить из-за даты начала войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщила 22 июня пресс-служба президента Украины.
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Российский волейболист напал на водителя в Москве
Российский волейболист Александр Кимеров напал на водителя каршеринга BelkaCar в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:13
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
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Происшествия
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
РИА Новости вчера в 22:53
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса
Национальная служба новостей вчера в 03:56
Политика
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
Общество
ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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В сети появились характеристики нового смартфона Honor X10 Max
Портал GizmoChina опубликовал характеристики грядущей новинки от компании Huawei, смартфона Honor X10 Max.
Деловое.ТВ 06:47
Здоровье
Три медика Калужской области вошли в «Список памяти»
В список врачей, медсестер, санитарок, лаборантов, погибших во время пандемии COVID-19, вошли три медицинских работника из Калужской области.
Kaluga24.tv 03:17
Общество
В Смольном рассказали, когда в Петербурге откроют торговые центры
Ранее петербургские торговые центры направили в Роспотребнадзор просьбу ускорить снятие ограничений, которые были введены из-за неблагоприятной эпидобстановки в регионе.
78.ru 06:07
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Арсеналом»
Футбольные фанаты имеют возможность посмотреть, что осталось за кадром.
Евро-футбол.ру 07:17
Авто
Купе-кроссовер Mazda CX-4 оказался в два раза популярнее Mazda CX-5
Тарантас Ньюс вчера в 05:33
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Авиакомпания "Россия" 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов.
РИА Новости 06:34
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Армия и оружие
Индия вернула Китаю пленных солдат
По сведениям, полученным от бывшего командующего армией генерала Виджая Кумара Сингха, в ответ на освобождение Китаем 10 индийских солдат и офицеров, взятых в плен в результате инцидента в долине Галван в Восточном Ладакхе, индийская сторона вернула пленных солдат китайской стороне, надеясь на нормализацию ситуации.
ИА Красная Весна вчера в 07:53
Происшествия
Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за то, что он выражался нецензурной бранью, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:11
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
Общество
Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда
Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области.
ТВ Центр вчера в 04:52
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Общество
В Саратовской области выявлено 115 новых заражений коронавирусом
С начала пандемии 41 житель Саратовской области скончался от коронавируса.
АиФ Саратов вчера в 01:55
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Общество
В Киеве активисты ЛГБТ повесили флаг на меч «Родины-матери»
Известия вчера в 20:01
Происшествия
Вынесен приговор экс-замглавы МВД Красноярского края
В Красноярске вынесли приговор бывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Российская газета 06:49
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Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 вчера в 12:41
Наука
Уникальное свойство чешуи карпа поможет в разработке новых синтетических материалов
ToDay News Ufa вчера в 10:25
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
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В сети появились макеты iPhone 12
Газета.Ru 06:26
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Новое поколение кроссовера Mokka откроет Opel заново
Российская газета 08:11