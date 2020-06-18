Повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей обсуждают в кабмине. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Повышение ставки НДФЛ для богатых россиян обсуждают в Правительстве

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