Экономика
ТАССПовышение утильсбора на автомобили детально обсуждается в кабмине
Повышение ставки утилизационного сбора на 80-100% на автомобили с 1 января детально обсуждается в правительстве РФ. Об этом сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
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с чего всё началось
В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.Коммерсантъвчера в 18:30
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
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