Экономика

RT на русскомRT на русскомМинпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Цены на машины разгонят утильсбором

В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.
Коммерсантъвчера в 18:30

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Представитель Козака подтвердил обсуждение повышения утильсбора

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Повышение утильсбора на автомобили детально обсуждается в кабмине

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Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора

Ведомостивчера в 22:04

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Цены на автомобили в России вырастут после Нового года

URA.Ruвчера в 21:32
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:48, Вашингтон
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ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения

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Политика

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Lenta.ru 05:56
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Военно-морскому флоту России в 2019 году будет передана одна атомная субмарина, а к концу 2020 года — ещё четыре подлодки различных типов, сообщил 9 сентября журналистам генеральный директор судостроительного предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.
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"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика

Надежда Савченко стала официально безработной

Вести.Ru вчера в 16:01
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
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BFM.ru 03:30
Происшествия

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Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
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Политика

Верховная рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
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Экономика

Россия увеличила экспорт водки на 14,7%

Объем экспорта водки из России по итогам семи месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $78,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
REGNUM 04:40
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Путин наградил Куклачёва орденом Почёта

Учёный-полярник Артур Чилингаров и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени.
RT на русском 04:03
Технологии

Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
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Lenta.ru вчера в 14:56
Политика

В Кремле прокомментировали результаты выборов

Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.
Pravda.Ru вчера в 08:23
Политика

Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему госсекретов США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году никаких государственных секретов никто не выдавал.
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Общество

Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть

Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
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Космос

Ученые: Инопланетяне уже исследовали галактику и посетили Землю

OAnews вчера в 05:16
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Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

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Роскачество в ходе проверки одного из самых популярных видов быстрых завтраков, шоколадных шариков, выяснило, что треть из проверенных торговых марок содержит токсины.
ТАСС вчера в 02:16
Общество

Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины

Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.
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Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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СК начал проверку по рекламе о продаже ребенка в мессенджере в Москве

Следственный комитет России приступил к проверке по факту распространения сообщений с предложением о продаже несовершеннолетнего ребенка в рекламной группе в мессенджере.
Газета.Ru 06:23
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Политика

Сенцов собрался вернуться в Крым на танках

Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
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