Ряд изменений появится в жизни Россиян с первого октября. Они коснутся заработной платы, НДС и и так далее. С первого октября региональных бюджетников и работников федеральных бюджетных организаций ожидает повышение зарплаты.

Повышение зарплат и снижение налогов ждет россиян с 1 октября

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