Экономика
iReactorПовышение зарплат и снижение налогов ждет россиян с 1 октября
Ряд изменений появится в жизни Россиян с первого октября. Они коснутся заработной платы, НДС и так далее. С первого октября региональных бюджетников и работников федеральных бюджетных организаций ожидает повышение зарплаты.
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С 1 октября новые законы повысят зарплаты, ужесточат выдачу кредитов и закроют хостелы
Регион online29 сентября в 06:05
С 1 октября в России повысят зарплату бюджетникам и изменят ставки налогов
Красная веснавчера в 02:21
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
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Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
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В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина
На вопрос, собирается ли Кремль разрешить ситуацию в "ручном режиме", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации".
Российская газета вчера в 09:33
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Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
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Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
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Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
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В России начался осенний призыв в ряды Вооруженных Сил России.
МИГ-ТВ 07:07
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
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Московская полиция подала в суд на Навального и его сторонников
Второй иск подан к Соболь и Георгию Албурову. В чем заключаются претензии полиции, в картотеке не уточняется.
Ведомости 04:50
Шоу-бизнес
Директор Эрики Герц высказался о ее романе с Константином Меладзе
Фото: Многие считают, что Брежневу постигла судьба экс-супруги Меладзе Как сообщает издание «Пятый канал», продюсера с его подопечной связывают исключительно рабочие отношения, ни о каком романе и речи не идет.
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Макрон приветствовал возвращение России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии ПАСЕ, заявил, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в ассамблее.
RT на русском 07:11
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Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
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46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
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Минтруд направил в кабмин доклад о перспективах «четырехдневки»
Министерство труда и соцзащиты подготовило доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
Газета.Ru 07:24
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В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
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Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
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Роскомнадзор заблокировал сайты для уклонистов от армии
Роскомнадзор ограничил доступ к 23 ресурсам, описывающим порядок и способы уклонения от призыва на военную службу, сообщила пресс-служба регулятора.
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Экономика
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Сергей Лазарев впервые рассказал поклонникам о годовалой дочери
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Экономика сегодня 29 сентября в 12:06
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После церемонии прощания с Шираком Путин и Макрон кратко пообщались
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
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Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию
Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР.
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