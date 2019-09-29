Экономика
iReactorПовышение зарплат и снижение налогов ждет россиян с 1 октября
Ряд изменений появится в жизни Россиян с первого октября. Они коснутся заработной платы, НДС и так далее. С первого октября региональных бюджетников и работников федеральных бюджетных организаций ожидает повышение зарплаты.
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С 1 октября в России повысят зарплату бюджетникам и изменят ставки налогов
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Северная Корея произвела пуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых достигла эксклюзивной экономической зоны Японии, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
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Удовлетворенность жителей России качеством оказания медицинских услуг в 2018 году понизилась.
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Дни24 вчера в 08:34
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Как разобраться в происходящем с климатом. Инструкция
В первом же пункте читаем (со ссылкой на раздел 10.3 доклада): «Крайне вероятно (в оригинале extremely likely), что более половины наблюдаемых изменений глобальной средней температуры поверхности земли с 1951 до 2010 гг. было вызвано антропогенным увеличением концентрации парниковых газов, а также другими антропогенными влияниями».
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
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Бывший стратег Пентагона назвал Россию «самой большой угрозой» США
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