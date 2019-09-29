Ряд изменений появится в жизни Россиян с первого октября. Они коснутся заработной платы, НДС и так далее. С первого октября региональных бюджетников и работников федеральных бюджетных организаций ожидает повышение зарплаты.

Повышение зарплат и снижение налогов ждет россиян с 1 октября

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