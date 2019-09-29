Экономика
iReactorПовышение зарплат и снижение налогов ждет россиян с 1 октября
Ряд изменений появится в жизни Россиян с первого октября. Они коснутся заработной платы, НДС и так далее. С первого октября региональных бюджетников и работников федеральных бюджетных организаций ожидает повышение зарплаты.
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С 1 октября новые законы повысят зарплаты, ужесточат выдачу кредитов и закроют хостелы
Регион onlineвчера в 06:05
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
Российская газета28 сентября в 22:00
Автоматически обработано 7013 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
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Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
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В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
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Режиссер популярного ситкома "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на крайне разнонаправленную информацию, по которой, согласно одной из версий, актриса шоу Наталья Бочкарева была задержана правоохранителями с кокаином.
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После каждой реализованной грузинскими регбистами попытки организаторы включали на стадионе в городе Кумагая песню Валерия Меладзе на русском языке под названием "Чего ты хочешь от меня".
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
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Происшествия
Двое неизвестных избили мужчину в ресторане на северо-западе Москвы
Столичная полиция ищет неизвестных, которые ворвались в ресторан на северо-западе Москвы, устроив там погром и избив мужчину.
ТАСС 04:26
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Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Армия и оружие
Около 132 тыс. человек призовут в армию осенью
"В ходе весеннего призыва прошли призывную комиссию около 580 тыс. человек, из них 135 тыс. призвано на военную службу, остальные освобождены или им предоставлена отсрочка", - отметил Бурдинский на брифинге в Москве.
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Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал на видео автомобиль убитых в ЦАР журналистов.
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В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
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Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020—2022 годы, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт 06:52
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В Минздраве России считают необходимостью противостоять антивакционному лобби, об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой на заседании в Совете Федерации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
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Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
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Политика
В ПАСЕ пройдут дебаты по протестным акциям в Москве
Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.
RT на русском 06:05
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В МИД назвали опасным ведение переговоров с США
В МИД РФ заявили, что вести переговоры с США стало опасно.
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Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
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Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
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