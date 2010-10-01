Экономика
REGNUMПовышением до 15% дело не ограничится: о прогрессивной шкале НДФЛ
Прогрессивная шкала налогообложения существует там почти везде, существует давно и в гораздо более экстремальных, если говорить о величине ставок, формах. Вряд ли у нас все ограничится повышением НДФЛ до 15%.
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Экономист Колташов прокомментировал введение прогрессивной шкалы НДФЛ в России
Политика Сегодня24 июня в 09:20
Предложение Путина повысить ставку НДФЛ имеет важное значение для россиян
Экономика сегодня24 июня в 06:06
Сенатор прокомментировал решение повысить НДФЛ для граждан с высоким доходом
Парламентская газета24 июня в 10:09
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Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Общество
В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 6852 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 627,6 тыс. человек.
РБК 03:49
Общество
Bloomberg: Цукерберг потерял $7 млрд на рекламе в Facebook
Потерей 7 млрд долларов для главы корпорации Facebook Марк Цукерберг обернулся бойкот на размещение рекламы рада фирм на платформах социальных сетей Facebook, Instagram и Twitter, входящих в состав компании, 27 июня сообщает Bloomberg.
ИА Красная Весна 03:12
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
Вести.Ru вчера в 12:04
Хоккей
НХЛ опубликовала очередность выбора игроков на предстоящем драфте
Советский спорт 02:19
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
Общество
Единственная женщина-космонавт отправится на МКС в 2022 году
Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса отправится на Международную космическую станцию в 2022 году.
Московский Комсомолец вчера в 19:26
Технологии
Apple ловит TikTok за сбором конфиденциальной информации
Оказалось, что новая популярная сеть TikTok занимается сбором конфиденциальной информации. За этим она была поймана Apple.
ToDay News Ufa 04:30
Технологии
Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Разработчик заявил о готовности бета-версии патча pre 1.0007. Это значит, что игра 2007 года впервые получила официальное обновление.
RuNews24.ru 06:01
Футбол
Шесть футболистов покинули «Монако»
Французский "Монако" расстался с шестью футболистами. Об этом сообщается на официальном сайте "монегасков".
Газета.Ru вчера в 21:16
Общество
В Югре за сутки коронавирусом заболели 280 человек
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за сутки зарегистрировано 280 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:21
Единоборства
Гвоздик объяснил, почему решил завершить карьеру
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик объяснил, почему решил закончить карьеру.
Спорт-Экспресс 05:30
Общество
Фонд «Русь сидящая» закрывается из-за проигранного суда
По словам Романовой, Идрисова уволили из-за того, что он брал деньги с подзащитных, работая с ними от имени «Руси сидящей».
Прецедент-Новосибирск 01:13
Наука
В Тихом океане найдены новые виды гигантских одноклеточных ксенофиофор
В Тихом океане найдены гигантские ксенофиофоры.
Актуальные Новости вчера в 00:34
Политика
Наблюдателей надо воспринимать как партнеров, заявила глава ЦИК
Ход общероссийского голосования контролируют уже порядка 500 тысяч наблюдателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, призвав комиссии воспринимать их как партнёров и благодарить за выявленные нарушения.
РИА Новости 06:23
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости вчера в 09:49
Общество
Ефремов: Путин не просил меня садиться за руль
Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».
Росбалт вчера в 16:59
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
Общество
Вирусолог оценил сроки второй волны коронавируса в России
На уровень опасности возникновения второй волны коронавируса в России влияет фактор закрытия границ.
Российская газета 05:02
Наука
Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Специалисты из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета доказали, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп может мгновенно уничтожить коронавирус нового типа.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
Наука
Коронавирус не передается комарами
МедиаПоток 01:09
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:30
Общество
Врач оценил риск заражения коронавирусом на курорте
Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого пациента с коронавирусом на полуострове, проанализировал вероятность заболеть COVID-19 на курорте.
BFM.ru 05:38
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17
Политика
США попытались напугать Китай российскими ракетами
Учитывая российские ракеты средней дальности, Китаю следует участвовать в переговорах по стратегической стабильности, заявил спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли.
Взгляд.ру 00:26
Общество
Всем подписчикам DrDisRespect на Twitch вернули деньги
Журналист Род «Slasher» Бреслау сообщил, что всем подписчикам Гая «Dr Disrespect» Бэйма вернули деньги.
Cyber.sports.ru 01:40
Шоу-бизнес
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
В подписи к снимку, который Фадеев опубликовал в инстаграме, он написал, что сбросил сто килограммов.
РИА Новости 06:02