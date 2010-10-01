Прогрессивная шкала налогообложения существует там почти везде, существует давно и в гораздо более экстремальных, если говорить о величине ставок, формах. Вряд ли у нас все ограничится повышением НДФЛ до 15%.

Повышением до 15% дело не ограничится: о прогрессивной шкале НДФЛ

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