Экономика

REGNUMREGNUMПовышением до 15% дело не ограничится: о прогрессивной шкале НДФЛ

Прогрессивная шкала налогообложения существует там почти везде, существует давно и в гораздо более экстремальных, если говорить о величине ставок, формах. Вряд ли у нас все ограничится повышением НДФЛ до 15%.
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Сенатор прокомментировал решение повысить НДФЛ для граждан с высоким доходом

Парламентская газета24 июня в 10:09

Кто заплатит: Путин предложил повысить НДФЛ для обеспеченных россиян

РЕН ТВ23 июня в 22:25

Эксперт: изменение Конституции и прогрессивная шкала НДФЛ — связанные вещи

REGNUM24 июня в 10:30

Предложение Путина повысить ставку НДФЛ имеет важное значение для россиян

Экономика сегодня24 июня в 06:06

Почему Путин согласился на прогрессивную шкалу НДФЛ и как она повлияет на россиян

Деловой квартал (Екатеринбург)24 июня в 03:12

Блогеры-миллионники и прочие модные, пора делиться. Потому что Месси не лучше пятидесяти Дзюб

47 новостей24 июня в 09:29

Повышение НДФЛ для россиян с высоким доходом поддержали сенаторы

Русская Планета23 июня в 17:01
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 15:43, Ашберн
Происшествия

Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре

РБК 15:29
4,9K
Общество

Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России

Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
РИА Новости вчера в 13:20
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Футбол

«Динамо» и «ЦСКА» сыграли вничью в матче РПЛ

ЦСКА с 37 очками находится на 5-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, «Динамо» с 31 очком – на 7-м месте.
Московский Комсомолец 15:01
Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

Коммерсантъ 10:56
460
Происшествия

Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане

Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы.
РИА Новости 12:26
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Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
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Космос

NASA показало закаты на других планетах

Sibnet Новости 24 июня в 08:13
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Футбол

«Ростов» основным составом обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

"Ростов" на своем поле обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт 14:58
Происшествия

Во Франции задержаны шесть человек за кражу картины Бэнкси

Шесть человек задержаны в различных районах Франции по подозрению в краже работы Бэнкси о теракте в «Батаклане», сообщает AFP, а также телеканал BFMTV.
Коммерсантъ 10:28
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Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Ведомости 10:39
1,4K
Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском вчера в 07:33
533
Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
1,1K
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

РИА Новости 12:58
Общество

Ветеран с ненастоящим орденом был замечен на параде в Петербурге

В Петербурге во время парада Победы был замечен ветеран с ненастоящим орденом.
AllNW.ru вчера в 16:07
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Политика

Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве

Известия 15:16
11
Экономика

На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
181
Общество

«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска

"Новая газета" заявила, что сотрудники аэропорта в Норильске запретили вывезти на экспертизу образцы воды и почвы, загрязненные из-за разлива топлива дочерней ТЭЦ "Норникеля".
Интерфакс 08:37
75
Политика

США могут выделить 3,8 миллиарда долларов на «сдерживание России»

Комитет палаты представителей США по вооруженным силам предлагает выделить на "сдерживание России" в следующем финансовом году 3,8 миллиарда долларов, говорится в предложении комитета по оборонному бюджету США.
РИА Новости 13:37
42
Футбол

Роббен возобновил карьеру и подписал контракт с родным «Гронингеном»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен возобновил карьеру. Он подписал годичный контракт с нидерландским «Гронингеном».
Бомбардир.ру 13:37
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле

«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении АТОР.
RT на русском 11:54
774
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 75%

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 75%, свой голос отдали почти 880 тыс. человек.
Известия 13:35
4,8K
Общество

В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию

На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ 08:58
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Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
2,3K
Экономика

Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon

Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК 10:25
5
Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
5,4K
Общество

Праздник выпускников «Алые паруса» начался в онлайн-режиме

Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
REGNUM 15:30
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Происшествия

В Выборгском районе Ленинградской области локализовали природный пожар

РИА Новости 15:23
3
Общество

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
2,1K
Кино

Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме

Фильм начнут снимать в Европе в следующем году.
Evo-rus.com вчера в 07:15
34
Армия и оружие

Индия рассматривает российский танк «Армата» в качестве замены Т-72

По сообщению телеканала «Звезда» со ссылкой на источник в отечественном ОПК, правительство Индии не исключает возможность приобретения российских танков на базе платформы «Армата».
Военное дело 02:47
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