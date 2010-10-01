Экономика

REGNUMREGNUMПовышением до 15% дело не ограничится: о прогрессивной шкале НДФЛ

Прогрессивная шкала налогообложения существует там почти везде, существует давно и в гораздо более экстремальных, если говорить о величине ставок, формах. Вряд ли у нас все ограничится повышением НДФЛ до 15%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Почему Путин согласился на прогрессивную шкалу НДФЛ и как она повлияет на россиян

Деловой квартал (Екатеринбург)24 июня в 03:12

Эксперт: изменение Конституции и прогрессивная шкала НДФЛ — связанные вещи

REGNUM24 июня в 10:30

Предложение Путина повысить ставку НДФЛ имеет важное значение для россиян

Экономика сегодня24 июня в 06:06

Повышение налога окружили вопросами

Коммерсантъ FM24 июня в 03:43

Сенатор прокомментировал решение повысить НДФЛ для граждан с высоким доходом

Парламентская газета24 июня в 10:09

Кто заплатит: Путин предложил повысить НДФЛ для обеспеченных россиян

РЕН ТВ23 июня в 22:25

Повышение НДФЛ для россиян с высоким доходом поддержали сенаторы

Русская Планета23 июня в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 07:13, Ашберн
Шоу-бизнес

Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков

РИА Новости 06:02
18
Кино

Марго Робби исполнит роль в женской версии «Пиратов Карибского моря»

Актриса Марго Робби снимется в ремейке фильмов "Пираты Карибского моря". Все главные роли здесь должны сыграть женщины.
Ревизор.ру 01:41
28
Шоу-бизнес

Дмитрий Харатьян призвал граждан России «не казнить» Михаила Ефремова

Говорит Москва 02:52
126
Происшествия

Пропавшую 13-летнюю девочку ищут в Тульской области

В Тульской области следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 13-летней девочки.
РЕН ТВ 06:35
Происшествия

В Москве задержали водителя за попытку дать взятку в 300 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в крупном размере".
Газета.Ru 05:26
24
Кино

В «Симпсонах» перестанут озвучивать цветных персонажей белыми актерами

Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com 02:31
63
Общество

Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса.
РИА Новости вчера в 20:50
480
Политика

МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
934
Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

Вести.Ru вчера в 12:04
161
Шоу-бизнес

Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей

Газета.Ru 06:43
37
Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
63
Происшествия

Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
402
Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
4,5K
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
2,4K
Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
234
Общество

Больше всего зараженных коронавирусом выявили в Ростове и Шахтах

На 27 июня на Дону в 9 311 человек подтвержден коронавирус COVID-19. Показатель заболевших — 222 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 05:53
1,3K
Общество

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
344
Общество

В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 04:08
83
Политика

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Lenta.ru 05:10
74
Технологии

Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу

Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Здоровье

В Ивановской области возобновляется плановая медицинская помощь

В Ивановской области возобновляется плановая медицинская помощь. Такое решение принял региональный оперативный штаб.
Ивтелерадио вчера в 04:46
3
Политика

Зеленский отреагировал на скандал из-за фразы депутата Рады о «детях низкого качества»

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ее заявление «детях низкого качества».
ИА Новороссия 05:36
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
260
Армия и оружие

ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

Джеймс Фогго, командующий ВМС США, утверждает, что установка ракет «Калибр» на ледоколы – это не оборонительный шаг, а наступательный.
ToDay News Ufa вчера в 04:18
58
Кино

Человеку-пауку - 45: Пять лучших ролей Тоби Магуайра

Российская газета 03:00
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
1,7K
Общество

Coca-Cola приостановила размещение рекламы в соцсетях из-за расизма

Крупнейший мировой производитель и поставщик безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей минимум на 30 дней.
РБК 03:44
91
Футбол

Щербаченко обвинил Сёмина в финансовых проблемах «Мордовии»

Экс-наставник футбольного клуба «Мордовия» Фёдор Щербаченко высказался о финансовых проблемах саранского коллектива.
Евро-футбол.ру 05:21
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш вчера в 00:53
880
Общество

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета 05:43
209
Как работают Яндекс.Новости?
Главное