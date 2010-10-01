Прогрессивная шкала налогообложения существует там почти везде, существует давно и в гораздо более экстремальных, если говорить о величине ставок, формах. Вряд ли у нас все ограничится повышением НДФЛ до 15%.

Повышением до 15% дело не ограничится: о прогрессивной шкале НДФЛ

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 2,8K

Общество Особое мнение: Владислав Иноземцев Владислав Иноземцев, экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества, был сегодня гостем программы "Особое мнение".

Политика Меркель заявила о «дестабилизирующем» поведении России Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поведение России можно назвать «дестабилизирующим», но призвала к диалогу, так как стратегическое влияние Москвы велико.

Экономика Эксперт назвал выгодную альтернативу банковским вкладам «Во втором случае добавится вознаграждение управляющей компании, но гарантий, что деньги будут вложены максимально эффективно, нет», — отметила эксперт.

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа». 2,1K

Общество Летний отдых юных сахалинцев и курильчан обсудили с Татьяной Голиковой Оздоровительная кампания стала одной из главных тем совещания с российскими регионами, которое в режиме видеоконференции провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Технологии Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем» Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем». 1

Политика Иран передаст Франции самописцы сбитого украинского Boeing в июле Тегеран, 27 июня 2020, 03:27 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ICAO) подтверждает намерение Ирана доставить во Францию 20 июля самописцы сбитого им по ошибке над Тегераном украинского Boeing 737.

Общество Путин поздравил российских выпускников школ и вузов Москва, 27 июня 2020, 00:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ и высших учебных заведений с выпускным днём, сообщала 27 июня пресс-служба Кремля. 2

Культура Кота Матроскина лишат полосок в новых сериях «Простоквашино» Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм», в первой серии нового сезона мультсериала «Простоквашино» изменится внешний вид кота Матроскина. 17

Киберспорт Dying Light: Hellraid выйдет 23 июля Компания Techland объявила, что релиз дополнения Hellraid к игре Dying Light выйдет 23 июля.