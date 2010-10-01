Экономика
REGNUMПовышением до 15% дело не ограничится: о прогрессивной шкале НДФЛ
Прогрессивная шкала налогообложения существует там почти везде, существует давно и в гораздо более экстремальных, если говорить о величине ставок, формах. Вряд ли у нас все ограничится повышением НДФЛ до 15%.
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Экономист Колташов прокомментировал введение прогрессивной шкалы НДФЛ в России
Политика Сегодня24 июня в 09:20
Сенатор прокомментировал решение повысить НДФЛ для граждан с высоким доходом
Парламентская газета24 июня в 10:09
Предложение Путина повысить ставку НДФЛ имеет важное значение для россиян
Экономика сегодня24 июня в 06:06
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Общество
Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны
Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства.
РБК 17:47
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
Общество
Особое мнение: Владислав Иноземцев
Владислав Иноземцев, экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества, был сегодня гостем программы "Особое мнение".
Эхо Москвы 14:54
Общество
ПФР разъяснил условия получения 3 тысяч рублей доплаты к пенсии
Новые условия индексации социальных выплат будут введены Пенсионным фондом России (ПФР) с 1 июля текущего года.
Политическая Экспертиза 10:04
Общество
Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу
Uznayvse.ru 12:17
Политика
Меркель заявила о «дестабилизирующем» поведении России
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поведение России можно назвать «дестабилизирующим», но призвала к диалогу, так как стратегическое влияние Москвы велико.
Известия 19:56
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Газета.Ru 09:44
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
Кино
Марго «Харли Квинн» Робби сыграет в новых «Пиратах Карибского моря»
Российская газета 16:03
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 00:56
Экономика
Эксперт назвал выгодную альтернативу банковским вкладам
«Во втором случае добавится вознаграждение управляющей компании, но гарантий, что деньги будут вложены максимально эффективно, нет», — отметила эксперт.
Телеканал 360° 20:10
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
Общество
Летний отдых юных сахалинцев и курильчан обсудили с Татьяной Голиковой
Оздоровительная кампания стала одной из главных тем совещания с российскими регионами, которое в режиме видеоконференции провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Сахалин.Инфо 19:20
Общество
Православные Санкт-Петербурга поддержали отца Сергия
Уральский меридиан 08:45
Технологии
Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем»
Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем».
Русская Планета 15:28
Политика
Иран передаст Франции самописцы сбитого украинского Boeing в июле
Тегеран, 27 июня 2020, 03:27 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ICAO) подтверждает намерение Ирана доставить во Францию 20 июля самописцы сбитого им по ошибке над Тегераном украинского Boeing 737.
REGNUM 20:27
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей вчера в 03:45
Общество
Dr. Disrespect получил блокировку на Twitch. Возможно, навсегда
Популярный стример Гай Бэйм получил блокировку канала Dr.Disrespect на стриминговой платформе Twitch.
Спорт-Экспресс 19:52
Общество
Путин поздравил российских выпускников школ и вузов
Москва, 27 июня 2020, 00:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ и высших учебных заведений с выпускным днём, сообщала 27 июня пресс-служба Кремля.
REGNUM 17:44
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 13:28
Культура
Кота Матроскина лишат полосок в новых сериях «Простоквашино»
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм», в первой серии нового сезона мультсериала «Простоквашино» изменится внешний вид кота Матроскина.
Киноафиша России 09:39
Киберспорт
Dying Light: Hellraid выйдет 23 июля
Компания Techland объявила, что релиз дополнения Hellraid к игре Dying Light выйдет 23 июля.
CT news 17:27
Шоу-бизнес
Аллегрова шокировала фанатов фотографией с Бали
ФАН вчера в 13:48
Футбол
ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»
В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
Российская газета 11:24
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
Экономика
Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля
В среднем по РФ индексация составит 4 процента. Наибольший рост тарифов отмечается в Чечне – на 6,4%.
Evo-rus.com 15:09