Экономика
REGNUMПовышением до 15% дело не ограничится: о прогрессивной шкале НДФЛ
Прогрессивная шкала налогообложения существует там почти везде, существует давно и в гораздо более экстремальных, если говорить о величине ставок, формах. Вряд ли у нас все ограничится повышением НДФЛ до 15%.
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Владимир Путин в обращении к россиянам затронул четыре темы, связанные с налогами
BFM.ru24 июня в 13:08
Сыровар Сирота: Решения президента позволят бизнесу экономить деньги и время
Взгляд.ру24 июня в 02:15
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Спорт
Большунов получил «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира
Pravda.Ru вчера в 08:29
Здоровье
Вирусолог рассказал о влиянии жары на коронавирус
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с сайтом kp.ru рассказал, как жара влияет на коронавирус.
Комсомольская правда вчера в 18:29
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса.
РИА Новости вчера в 20:50
Футбол
Марко Николич: счастлив, что «Локомотив» самоизолировался на базе
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич заявил, что он приветствует решение клуба о самоизоляции команды на базе.
Чемпионат 14:08
Общество
Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России
Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
РИА Новости вчера в 13:20
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости вчера в 01:50
Общество
Смотрим 20 минут игрового процесса Cyberpunk 2077
Городской портал Новый Нижний 09:00
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 11:58
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Армия и оружие
В России за сутки от коронавируса вылечился 61 военный
За минувшие сутки от коронавируса излечился 61 российский военный, сообщили в Минобороны.
Вестник Кавказа вчера в 15:28
Политика
Талибан опроверг сообщения о финансировании со стороны России
Запрещенное в России радикальное движение "Талибан" опровергло сообщения о получении денег от военной разведки России за нападения в Афганистане на бойцов США.
МонаВиста 13:58
Происшествия
Число погибших от ударов молний в Индии возросло до 130
Число людей, погибших от ударов молний в Индии, выросло до 130. Только в восточном штате Бихар умерли 106 человек, 56 получили травмы.
МИР 24 вчера в 08:18
Футбол
Московское дерби с участием ЦСКА и «Динамо» завершилось вничью
Столичное дерби в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу завершилось ничьей между «Динамо» и ЦСКА — 0:0. Встреча прошла на стадионе «ВТБ-Арена им. Л. Яшина» в Москве.
РБК 14:01
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru 12:59
Футбол
Федун остался недоволен судейством в матче «Спартака» против «Уфы»
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун остался недоволен судейством в матче московского "Спартака" против "Уфы".
Газета.Ru 13:27
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Футбол
Эрмосо пропустит матч с «Алавесом» из-за мышечного повреждения
Защитник мадридского "Атлетико" Марио Эрмосо не сыграет в субботнем матче 32-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" из-за травмы, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 06:23
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 09:15
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 75%
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции России достигла 75%.
Газета.Ru 13:21
Армия и оружие
Индия рассматривает российский танк «Армата» в качестве замены Т-72
По сообщению телеканала «Звезда» со ссылкой на источник в отечественном ОПК, правительство Индии не исключает возможность приобретения российских танков на базе платформы «Армата».
Военное дело 02:47
Армия и оружие
США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
На отдельных этапах маршрута над нейтральными водами Норвежского моря российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16, а над Тихим океаном — истребители F-22 ВВС США.
РБК 13:04
Здоровье
Названы пожизненные последствия перенесенного коронавируса
Больше половины переболевших отмечают бредовое расстройство Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании провели ряд исследований и выяснили возможные негативные последствия для здоровья после перенесения коронавируса.
Pro Город НН 12:07
Футбол
«Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом»
Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин допускает, что его клубу будет присуждено техническое поражения в следующем матче РПЛ против «Урала», который должен пройти 1 июля.
Metaratings 10:20