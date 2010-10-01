В Совете Федерации поддержали повышение НДФЛ для граждан с высоким доходом, предложенное президентом. Сенатор отметил, что прогрессивная шкала позволит улучшить жизнь бедных граждан за счет увеличения налоговых сборов.

В Совфеде поддержали повышение НДФЛ для богатых

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