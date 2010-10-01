Экономика

Невские НовостиНевские НовостиВ Совфеде поддержали повышение НДФЛ для богатых

В Совете Федерации поддержали повышение НДФЛ для граждан с высоким доходом, предложенное президентом. Сенатор отметил, что прогрессивная шкала позволит улучшить жизнь бедных граждан за счет увеличения налоговых сборов.
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В Совфеде поддержали повышение НДФЛ для богатых

Невские Новости24 июня в 13:59

Сенатор прокомментировал решение повысить НДФЛ для граждан с высоким доходом

Парламентская газета24 июня в 10:09

Финклуб в онлайне: «Налоги и социальная справедливость - синонимы?»

Финансовая газета24 июня в 03:39

Эксперт: изменение Конституции и прогрессивная шкала НДФЛ — связанные вещи

REGNUM24 июня в 10:30

Предложение Путина повысить ставку НДФЛ имеет важное значение для россиян

Экономика сегодня24 июня в 06:06

Россиянам объяснили пользу предложенной Путиным корректировки НДФЛ

iReactor24 июня в 08:38

Повышение НДФЛ для россиян с высоким доходом поддержали сенаторы

Русская Планета23 июня в 17:01
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Наука

Коронавирус не передается комарами

МедиаПоток 01:09
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Происшествия

Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
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Политика

Грызлов заявил о диалоге Киева и Донбасса по закону об особом статусе

Грызлов напомнил, что основной задачей минских договоренностей является наделение Донбасса особым статусом, закрепленным в Конституции Украины.
РБК 25 июня в 15:50
4
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью

Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
6,7K
Общество

В Татарстане за сутки выявили 40 случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 40 новых случаев COVID-19, один из них является завозным, остальные — контактными.
Коммерсантъ Казань вчера в 03:58
4
Общество

Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
434
Общество

Всем подписчикам DrDisRespect на Twitch вернули деньги

Журналист Род «Slasher» Бреслау сообщил, что всем подписчикам Гая «Dr Disrespect» Бэйма вернули деньги.
Cyber.sports.ru 01:40
3
Происшествия

В Москве задержали водителя за попытку дать взятку сотрудникам ГИБДД

Водитель, отказавшийся от медосвидетельствования на состояние опьянения, попытался "откупиться" от сотрудников ГИБДД взяткой в 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 04:46
14
Шоу-бизнес

Модель порадовала фанатов снимком в мокрой футболке на голое тело

Lenta.ru вчера в 00:37
Происшествия

В Северной Осетии после стрельбы у ресторана возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Северной Осетии около ресторана в Майском.
RT на русском 04:43
Шоу-бизнес

Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой после 23 лет брака

Супруги прожили вместе почти 23 года, в браке с Марией у 46-летнего шоумена родились сын и дочь.
Аргументы и Факты вчера в 08:13
45
Общество

С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова, рассказала о том, что с 1 июля процесс индексирования пенсий вновь будут производить в отношении выплат опекунам и попечителям.
Live24 04:29
6
Экономика

Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию

Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru вчера в 07:40
Общество

На Украине констатировали угрозу развития эпидемии в «гиперболическом масштабе»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за «угрозы развития эпидемии в гиперболическом масштабе» в отдельных городах и регионах страны могут вновь остановить работу метро и другого общественного транспорта.
Lenta.ru 04:20
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
2,4K
Происшествия

В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый

Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru вчера в 17:50
48
Общество

«Норникель» не позволил депутату вывезти образцы загрязненной воды на экспертизу

Митрохин прилетел в Норильск, чтобы встретиться со специальными корреспондентами «Новой газеты» Еленой Костюченко и Юрием Козыревым.
Тайга.инфо 04:05
Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
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Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
186
Общество

В посольстве Великобритании в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ в поддержку представителей сообщества, их прав и свобод.
Известия 01:59
3
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 58 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 27 июня 2020, 11:02 — REGNUM 58 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае, данные опубликовал региональный оперативный штаб 27 июня.
REGNUM 04:02
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Политика

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Политика

В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, говорится в сообщении госдепа США.
РИА Новости 24 июня в 20:57
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Политика

NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных

В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
733
Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
2,2K
Гаджеты

Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов

Деловое.ТВ вчера в 06:00
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
4,1K
Общество

В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:18
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Политика

Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
2,9K
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