Экономика
Live24Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
При софинансировании выплат по старости прибавка составит 7,99% Выплаты безработным и врачам В августе медики по-прежнему будут получать надбавки, введённые ранее в связи с пандемией коронавируса. Также сохранится повышенное пособие для россиян, потерявших работу.
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Культура
Парк «Сестрорецкий» станет постоянным участником фестиваля Чайковского
Установлен он будет в амфитеатре Клинского городского парка культуры и отдыха «Сестрорецкий».
Серп и молот (Клин) 05:07
Фигурное катание
Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Общество
В регионе закрыли два детских лагеря из-за коронавируса
В Светлогорске на карантин закрыт детский лагерь имени Валентины Терешковой из-за выявленного у сотрудника коронавируса.
РБК Калининград 09:11
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти
Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
Кино
Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
Выход полнометражного мультика "Лука" от Disney и Pixar запланирован на 18 июня 2021 года.
Pravda.Ru 04:59
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Общество
Ношение масок в вузах станет обязательным в новом учебном году
В новом учебном году ношение медицинских масок в вузах станет обязательным.
Известия 09:49
Авто
Управляющий активами Шувалова выкупит поставщика компонентов для Aurus
Компания «КСП Капитал Управление активами» Сергея Котляренко, управляющего активами Игоря Шувалова, собирается приобрести сразу 70 процентов фирмы КАТЕ.
CarsWeek.ru 04:18
Общество
34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске
В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 02:37
Здоровье
В Новокузнецке выявили 8 очагов коронавируса
В регионе зарегистрировано уже 12 случаев заражения младенцев до года.
Сибдепо вчера в 02:40
Общество
Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»
Актер Сергей Гармаш покидает театр «Современник», где работал с 1984 года, сообщает «Московский комсомолец».
Коммерсантъ 10:25
Кино
В 2020 году не состоится показ продолжения сериала «Ходячие мертвецы»
Подмосковье Сегодня 29 июля в 09:05
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru вчера в 01:37
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
Экономика
С августа в России повысят пенсии и пособия и изменят тарифы ОСАГО
Целый ряд нововведений вступит в силу в России с 1 августа. Среди наиболее значимых — повышение пенсий, стоимости ОСАГО и рост цен на газ.
iReactor 29 июля в 07:45
Происшествия
Жена расчлененного рэпера Энди Картрайта задержана в Петербурге
Жена украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марина Кохал задержана в Санкт-Петербурге, ее подозревают в убийстве музыканта, расчлененный труп которого был обнаружен в одной из квартир города ранее на этой неделе.
Газета.Ru 08:18
Общество
Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко
Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в одной из столичных клиник в возрасте 59 лет, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук.
Rambler News Service 09:08
Общество
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
Общество
Джоан Роулинг отмечает 55-летие
Экспресс газета вчера в 22:30
Политика
Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в целом по стране обстановка в связи с коронавирусной инфекцией стабилизировалась.
RT на русском 29 июля в 07:23
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Шоу-бизнес
Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой
Рэпер Джиган случайно рассекретил возлюбленного ведущей скандального проекта «Дома-2» Ольга Орловой.
OAnews 02:32
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru вчера в 22:16
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Inc-news.ru 00:49
Единоборства
Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей
ProstoProSport 03:58