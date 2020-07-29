Экономика
Live24Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Как пишет портал «Вести.ру», с 1 августа изменится жизнь нескольких категорий граждан. В их числе — безработные, пенсионеры, автомобилисты и любители путешествий. Рост пенсий Выплаты повысятся для трёх категорий пожилых граждан.
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Пенсии, цены на газ, ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с августа?
Аргументы и Факты29 июля в 17:06
Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян
Телеканал 360°29 июля в 07:43
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В столице за последние сутки выявили 695 случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 05:00
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Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru 30 июля в 02:20
Космос
В NASA назвали сроки возвращения корабля Crew Dragon на Землю
Напомним, что американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA, стартовал к МКС 30 мая 2020 года после девятилетнего перерыва, связанного с закрытием программы шаттлов.
Военное обозрение 01:49
Экономика
В России готовится введение одного налога вместо четырех
Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
Вести.Ru вчера в 09:46
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Монро не будет: «Зенит» завершил трансферную кампанию Выбор российских баскетболистов совсем мал, и в «Зените» решили охватить весь узкий спектр.
Спорт день за днем 05:58
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Курс Ethereum обновил годовой максимум
В этом году Ethereum обогнал Bitcoin по приросту стоимости. С начала года альткоин подорожал на 160%.
РБК вчера в 05:33
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
Футбол
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ТАСС Спорт 06:26
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
О условиях выплат на детей в августе рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в августе материальную помощь на время пандемии смогут получить родители детей, которые по каким-то причинам не смогли подать заявление ранее.
Уфимские Заметки 02:25
Автоспорт
Квят показал 11-е время в третьей практике Гран-при Великобритании
Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в третьей практике Гран-при Великобритании "Формулы-1".
Газета.Ru 07:14
Футбол
«Спартак» отказался передать клуб в управление болельщикам к 2023 году
Руководство "Спартака" не ведет работу по передаче клуба в управление болельщикам к 2023 году, как ранее заявил владелец "красно-белых" Леонид Федун.
Российская газета 06:43
Авто
ГАЗ выпустил первые предсерийные образцы грузовика «Валдай Next»
Горьковский автозавод (ГАЗ) выпустил первые предсерийные образцы нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next».
Автоновости дня 06:10
Общество
Проценко рассказал о работе больницы в Коммунарке
Главврач 40-й больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о работе медицинского учреждения.
RT на русском 04:58
Экономика
Fitch ухудшило прогноз по рейтингу США до негативного
Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США на уровне AAA, но снизило прогноз по нему со стабильного на негативный.
Коммерсантъ 03:19
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Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru 30 июля в 14:25
Экономика
Эксперты рассказали, куда вкладывать деньги на фоне падения рубля
Эксперты рассказали, куда лучше вкладывать деньги на фоне падения стремительно теряющего свои позиции рубля.
Актуальные Новости 03:32
Политика
Дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии 33 россиянами
Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Белоруссии россиянами, сообщил консул Кирилл Плетнев в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 05:52
Авто
Российский авторынок покинули семь автомобилей за полгода
Специалисты издания 110КМ составили список автомобилей, которые покинули российский авторынок в 2020 году.
Avtovesti.com 06:26
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«Зенит» представил два новых комплекта формы
Евро-футбол.ру 03:59
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 вчера в 14:24
Футбол
Защитник «Химок» Александр Смирнов может перебраться в «Ростов»
У Смирнова уже истек контракт с «Химками». Смирнов в минувшем сезоне сыграл во всех турнирах 17 матчей и забил два мяча.
ODDS.ru 07:35
Авто
Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз
Владельцы СТО заявили, что готовящиеся изменения могут поднять цены на ремонт автомобиля в России в 7-10 раз, а общие расходы российских автомобилистов из-за этого вырастут с 5 млрд до 35 млрд рублей в год.
Автоновости дня 03:08
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
Энергетика
Цены на газ в России повышаются на 3%
Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж
Самолет вылетел в 7:45 по московскому времени в Стамбул. На его борту потенциально может находиться 400 пассажиров, сообщили в Росавиации.
RuNews24.ru 02:02
Авто
Toyota начала продажи своего нового Toyota Highlander в России
Прием заказов на новое поколение популярного кроссовера Toyota Highlander начался 31 июля.
Avtovesti.com 05:14
Здоровье
В Оренбуржье количество заболевших COVID-19 превысило 7 000
Всего же на сегодняшний день насчитывается 7 021 случаев.
Orenday.ru 04:58