Экономика
Live24Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Как пишет портал «Вести.ру», с 1 августа изменится жизнь нескольких категорий граждан. В их числе — безработные, пенсионеры, автомобилисты и любители путешествий. Рост пенсий Выплаты повысятся для трёх категорий пожилых граждан.
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Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян
Телеканал 360°29 июля в 07:43
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Футбол
ФК «Химки» объявил об отставке главного тренера команды Сергея Юрана
Сергей Юран покинул пост главного тренера подмосковных «Химок», сообщается на сайте футбольного клуба.
Аргументы и Факты 06:30
Общество
Мишустин подписал распоряжение об открытии границ с Абхазией
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией.
Газета.Ru 08:11
Политика
Германия хочет вернуть деньги, пожертвованные «Белым каскам»
Германия потребовала от фонда поддержки "Белых касок" вернуть ей часть пожертвованных средств.
Вести.Ru вчера в 07:28
Происшествия
Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
Футбол
Терюшков назвал письмо в поддержку Юрана манипуляцией сознанием
"Письмо футболистов расцениваю, как не совсем спортивное поведение, манипуляция сознанием", — приводит слова Терюшкова ресурс "Чемпионат".
ProstoProSport 07:11
Происшествия
Появились подробности о судьбе разбившего машину ФСО у Красной площади солдата
24 июня Ерошенко, который должен был пройти в исторической части колонны военнослужащих, незадолго до начала парада на Красной площади атаковал машину ФСО, разбив стекло прикладом винтовки.
Lenta.ru 08:05
Происшествия
Раскрыты детали смерти чиновника и его семьи на алтайской турбазе
На туристической базе "Глобус" в Алтайском крае погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский.
РИА Новости вчера в 17:40
Происшествия
Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму
Киевский районный суд Симферополя арестовал организатора перевозки микроавтобусом, попавшим в смертельное ДТП в Крыму.
RT на русском 07:43
Киберспорт
Lil покинул состав Omegalil. Он уехал на море
Dota2.ru 07:08
Политика
Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Происшествия
В Петербурге задержали 10 человек на акции солидарности с Хабаровском
В ходе проведения несанкционированной акции в Северной столице, посвященной политическим событиям в Хабаровске, были задержаны несколько человек.
Gazeta.SPb 08:08
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:27
Общество
В Польше обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому
ИА Новороссия вчера в 02:32
Здоровье
Нижегородская область переходит на второй этап снятия ограничений
Нижегородская область в ближайшее время перейдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
Коммерсантъ Нижний Новгород 07:57
Политика
Соловьёв резко ответил на обвинения Варшавы в гибели Качиньского
News.ru вчера в 19:18
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены
Завершен этап клинических испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции, разработанной в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
Вести.Ru 03:58
Энергетика
Цены на газ в России повышаются на 3%
Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России
«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском 05:13
Общество
Скорое полное восстановление авиасообщения в России опровергли
Власти опровергли информацию о скором возобновлении международного авиасообщения со всеми странами, передает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.
Деловое.ТВ 06:11
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных российских граждан
31 июля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ сообщил, что МИД получил списки россиян.
МонаВиста вчера в 06:20
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 29 июля в 05:47
Футбол
«Спартак» отказался передать клуб в управление болельщикам к 2023 году
Руководство "Спартака" не ведет работу по передаче клуба в управление болельщикам к 2023 году, как ранее заявил владелец "красно-белых" Леонид Федун.
Российская газета 06:43
Экономика
Эксперты рассказали, куда вкладывать деньги на фоне падения рубля
Эксперты рассказали, куда лучше вкладывать деньги на фоне падения стремительно теряющего свои позиции рубля.
Актуальные Новости 03:32