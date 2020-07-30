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Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Как пишет портал «Вести.ру», с 1 августа изменится жизнь нескольких категорий граждан. В их числе — безработные, пенсионеры, автомобилисты и любители путешествий. Рост пенсий Выплаты повысятся для трёх категорий пожилых граждан.В источнике
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Вечерняя Москва

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Вечерняя Москва29 июля в 01:44
РБК

Что изменится в российских законах в августе

РБК17:00
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАССвчера в 17:01
Nord-News

Что изменится для мурманчан с 1 августа

Nord-News29 июля в 02:16
Газета.Ru

Какие изменения ждут россиян в августе

Газета.Ru03:11
MagadanMedia.ru

Обновленный список законопроектов, вступающих в силу в августе, коснется всех россиян

MagadanMedia.ru29 июля в 01:30
RZN.info

Стало известно, что изменится в жизни россиян в августе

RZN.info29 июля в 01:13
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Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости04:10
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По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело

«Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадало шестеро граждан (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
REGNUM19:53
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В Севастополе после реконструкции откроют Матросский бульвар

Спектакль, в котором задействованы более 70 артистов, расскажет историю Матросского бульвара сквозь жизнь нескольких поколений одной семьи — от начала 30-х годов XIX столетия и до наших дней.
Парламентская газета30 июля в 04:09
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Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%

Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM07:41
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