Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
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Как пишет портал «Вести.ру», с 1 августа изменится жизнь нескольких категорий граждан. В их числе — безработные, пенсионеры, автомобилисты и любители путешествий. Рост пенсий Выплаты повысятся для трёх категорий пожилых граждан.В источнике
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Обновленный список законопроектов, вступающих в силу в августе, коснется всех россиян
MagadanMedia.ru29 июля в 01:30