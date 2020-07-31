Экономика
Live24Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Как пишет портал «Вести.ру», с 1 августа изменится жизнь нескольких категорий граждан. В их числе — безработные, пенсионеры, автомобилисты и любители путешествий. Рост пенсий Выплаты повысятся для трёх категорий пожилых граждан.
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Что изменится для россиян с 1 августа: пересчет пенсий, новые тарифы на газ и «Здравствуй, Занзибар»
Комсомольская правдавчера в 18:03
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Телеканал 360°29 июля в 07:43
Пенсии, цены на газ, ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с августа?
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Совет Безопасности совместно с Владимиром Путиным обсудили факт ареста россиян на территории Белоруссии.
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Банк ВТБ снизил ставки по вкладам в российской валюте. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает «РИА Новости».
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С субнептунами породнили суперземли
Ученые пришли к выводу, что суперземли и богатые водой субнептуны принадлежат к одному семейству планет.
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Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения
С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты.
Российская газета вчера в 08:26
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
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Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами
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News.ru 07:11
Происшествия
Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт
РБК вчера в 17:52
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
Политика
Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
РИА Новости 08:03
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Политика
Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
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Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку
Главврач 40-й больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о визите президента России Владимира Путина в медицинское учреждение в марте.
RT на русском 09:16
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
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В нескольких городах России нашли памятники военнослужащим без указания места их гибели. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 06:42
Общество
Перерасчет страховых пенсий в России затронет более 11 млн пенсионеров
Перерасчет страховых пенсий, который ежегодно проводится с 1 августа, затронет 11,1 млн пенсионеров в России.
Мойка78 вчера в 20:29
Здоровье
В ГБ-1 не хватает двоих хирургов из-за коронавируса
Сегодня, 1 августа, министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова посетила городскую больницу № 1 и побывала в нескольких отделениях.
НГС55 08:20
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Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей вчера в 10:20
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
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Минздрав РФ заявил о планах бесплатной вакцинации от коронавируса
Министерство здравоохранения России рассчитывает, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех граждан страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в субботу.
Интерфакс 10:30
Космос
Повлияла ли пандемия Covid-19 на изменение климата
Ли Шуо, старший советник по вопросам климата Greenpeace в Восточной Азии, озабочен тем, что ради восстановления экономики Пекин может выделять бюджетные средства на поддержку тяжелой промышленности (в 2009-м так было выделено 586 миллиардов долларов), в результате чего к концу года качество воздуха ухудшится, а объем выбросов СО2 возрастет.
Частный Корреспондент 08:00
Футбол
Министр спорта Подмосковья назвал письмо игроков «Химок» манипуляцией
Министр спорта Московской области Роман Терюшков осудил футболистов «Химок» за открытое письмо губернатору в защиту уволенного главного тренера Сергея Юрана.
РБК спорт 09:19
Армия и оружие
Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма
Avia.pro вчера в 20:02
Футбол
Сёмин заявил, что не знаком с Николичем
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что лично не знаком со сменившим его на этом посту сербским специалистом Марко Николичем.
RT на русском 10:05
Единоборства
Боец MMA напал на рефери Марка Годдарда после боя в Абу-Даби
Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах прошел турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, и в одном из поединков произошел необычный эпизод, в который оказался вовлечен известный рефери Марк Годдард.
Юфсбет 04:07
Кино
Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
ToDay News Ufa вчера в 05:27
Футбол
Кварацхелия признан лучшим молодым игроком минувшего сезона РПЛ
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игрокои сезона-2019/20 на премии РПЛ, РФС и «Матч ТВ».
Metaratings 10:43
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
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Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
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