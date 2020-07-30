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Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Как пишет портал «Вести.ру», с 1 августа изменится жизнь нескольких категорий граждан. В их числе — безработные, пенсионеры, автомобилисты и любители путешествий. Рост пенсий Выплаты повысятся для трёх категорий пожилых граждан.В источнике
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Аргументы и Факты

Пенсии, цены на газ, ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с августа?

Аргументы и Факты29 июля в 17:06
Комсомольская правда

Что изменится для россиян с 1 августа: пересчет пенсий, новые тарифы на газ и «Здравствуй, Занзибар»

Комсомольская правда18:03
iReactor

Жителям России рассказали о грядущих с 1 августа изменениях

iReactorвчера в 06:39
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАССвчера в 17:01
Газета.Ru

Какие изменения ждут россиян в августе

Газета.Ru03:11
Телеканал 360°

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°29 июля в 07:43
Nord-News

Что изменится для мурманчан с 1 августа

Nord-News29 июля в 02:16

Умер военный преступник Андрей Гергерт, главарь «Правого сектора»

В Вене в возрасте 42 лет умер известный на Украине главарь запрещенного в России «Правого сектора» Андрей Гергерт, каратель АТО, заместитель командира неонацистского объединения «Украинская добровольческая армия» (УДА) .
Евразия Daily13:25

15-летний Пиняев стал самым молодым футболистом в истории ФНЛ

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев дебютировал в ФНЛ в возрасте 15 лет и 9 месяцев, выйдя на поле на 64-й минуте матча 1-го тура против «Спартака-2» (1:2). Таким образом, воспитанник московского клуба стал самым молодым футболистом, задействованным в матчах лиги, образованной в декабре 2010-го года.
Спорт-Экспресс10:07

137 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Большая Балашиха29 июля в 14:41
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Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новостивчера в 09:37
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Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости04:10
1,7K

В TikTok отреагировали на слова Трампа о запрете приложения

Генеральный менеджер TikTok в США Ванесса Паппас в ответ на намерения президента США Дональда Трампа подписать документ о блокировке приложения в стране заявила, что компания намерена остаться в США надолго.
Страна Советов on-line14:31
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Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России

Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
Газета.Ru14:51

В МИД РФ возмутились осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

Министерство иностранных дел России выразило глубокое возмущение в связи с актом вандализма в отношении памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому в польском городе Легница.
News.ruвчера в 09:49
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Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Перспективное самоходное 120-миллиметровое орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах Воздушно-десантных войск России, вышло на приемо-сдаточные испытания, сообщил РИА Новости в субботу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости05:51
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