Экономика
Live24Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Как пишет портал «Вести.ру», с 1 августа изменится жизнь нескольких категорий граждан. В их числе — безработные, пенсионеры, автомобилисты и любители путешествий. Рост пенсий Выплаты повысятся для трёх категорий пожилых граждан.
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Что изменится для россиян с 1 августа: пересчет пенсий, новые тарифы на газ и «Здравствуй, Занзибар»
Комсомольская правдавчера в 18:03
Пенсии, цены на газ, ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с августа?
Аргументы и Факты29 июля в 17:06
Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян
Телеканал 360°29 июля в 07:43
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Футбол
Семак признан лучшим тренером чемпионата России по итогам сезона
Наставник петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам сезона-2019/2020.
Вести.Ru 11:55
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22-летняя дочь Сергея Бодрова вышла замуж
На днях 22-летняя дочь Сергея Бодрова-Младшего, только окончившая ГИТИС, связала себя узами брака с коллегой по цеху.
StarHit.ru 11:00
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
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Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
Футбол
«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина
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Гунько станет главным тренером футбольного клуба «Химки»
Коммерсантъ 06:55
Экономика
В России работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет выплат
На территории России работающие пенсионеры уже с 1 августа могут рассчитывать на перерасчет денежных пособий.
Дни24 00:48
Происшествия
По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело
REGNUM вчера в 19:53
Общество
Россия с 1 августа открывает госграницу с Абхазией
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение с 1 августа открыть границы России с Республикой Абхазия.
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Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
Скончалась самая тяжелая россиянка Любовь Нурдинова
Скончалась жительница Тюмени Любовь Нурдинова, которая считалась самой тяжелой россиянкой.
Известия 12:38
Футбол
Леонид Слуцкий: «После возвращения я увидел чемпионат России несколько иным, чем три года назад»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал игру своей команды в минувшем сезоне Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 11:28
Гаджеты
Samsung может перестать продавать флагманские смартфоны 2019 года
Компания Samsung в скором времени может прекратить продажу флагманских смартфонов 2019 года выпуска.
OAnews 09:31
Футбол
Арсенал — Челси 0:1 (1-й тайм)
Сегодня в 19:30 по московскому времени «Арсенал» встретится с «Челси» в финале Кубка Англии.
Vprognoze.ru 07:44
Фигурное катание
Канделаки отреагировала на переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на переход 16-летней фигуристки Алены Косторной от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко.
Sport24.ru 05:07
Здоровье
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Газета.Ru 09:45
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Аргументы недели 04:31
Экономика
Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%
Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM 07:41
Происшествия
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
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Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
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Американцы получили подозрительные посылки с семенами из Китая
Посылки получили даже те жители США, которые никогда ничего не заказывали из других стран.
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Стоимость ремонта автомобилей в России может подорожать в 10 раз
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Политика
МИД предупредил ЕС о «кибер хаосе» из-за новых санкций
Политические коннотации решения Совета Евросоюза ввести санкции против ряда граждан и субъектов России, КНР и КНДР очевидны, односторонние ограничения не только вредны, но и незаконны в контексте международного права, заявили в МИД РФ.
РИА Новости 10:23
Общество
В США хакерам предъявлены обвинения во взломе Twitter
В США троим хакерам предъявили обвинения во взломе аккаунтов в Twitter.
Газета.Ru 04:58