Экономика

Live24Live24Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Как пишет портал «Вести.ру», с 1 августа изменится жизнь нескольких категорий граждан. В их числе — безработные, пенсионеры, автомобилисты и любители путешествий. Рост пенсий Выплаты повысятся для трёх категорий пожилых граждан.
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Семак признан лучшим тренером чемпионата России по итогам сезона

Наставник петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам сезона-2019/2020.
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22-летняя дочь Сергея Бодрова вышла замуж

На днях 22-летняя дочь Сергея Бодрова-Младшего, только окончившая ГИТИС, связала себя узами брака с коллегой по цеху.
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

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В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
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«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина

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«Оренбург» победил брянское «Динамо» в матче первого тура ФНЛ

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Гунько станет главным тренером футбольного клуба «Химки»

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Экономика

В России работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет выплат

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Дни24 00:48
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Происшествия

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Известия 04:10
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Происшествия

По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело

REGNUM вчера в 19:53
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Общество

Россия с 1 августа открывает госграницу с Абхазией

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение с 1 августа открыть границы России с Республикой Абхазия.
Дождь вчера в 14:35
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Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Общество

Скончалась самая тяжелая россиянка Любовь Нурдинова

Скончалась жительница Тюмени Любовь Нурдинова, которая считалась самой тяжелой россиянкой.
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Футбол

Леонид Слуцкий: «После возвращения я увидел чемпионат России несколько иным, чем три года назад»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал игру своей команды в минувшем сезоне Тинькофф РПЛ.
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Гаджеты

Samsung может перестать продавать флагманские смартфоны 2019 года

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Футбол

Арсенал — Челси 0:1 (1-й тайм)

Сегодня в 19:30 по московскому времени «Арсенал» встретится с «Челси» в финале Кубка Англии.
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Фигурное катание

Канделаки отреагировала на переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на переход 16-летней фигуристки Алены Косторной от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко.
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На Украине ожидают 4 тысячи смертей от COVID-19 до окончания пандемии

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что число смертей из-за пандемии коронавируса в стране может возрасти до 4 тыс, сообщает РИА "Новости".
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Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
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Экономика

Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%

Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM 07:41
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Происшествия

В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже

Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
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В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

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Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД

Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
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Экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
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В Севастополе в ДТП с участием автобуса пострадали 14 человек

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Американцы получили подозрительные посылки с семенами из Китая

Посылки получили даже те жители США, которые никогда ничего не заказывали из других стран.
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Стоимость ремонта автомобилей в России может подорожать в 10 раз

По оценкам экспертов, из-за грядущих нововведений средняя стоимость ремонта может увеличиться в 7-10 раз.
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МИД предупредил ЕС о «кибер хаосе» из-за новых санкций

Политические коннотации решения Совета Евросоюза ввести санкции против ряда граждан и субъектов России, КНР и КНДР очевидны, односторонние ограничения не только вредны, но и незаконны в контексте международного права, заявили в МИД РФ.
РИА Новости 10:23
Общество

В США хакерам предъявлены обвинения во взломе Twitter

В США троим хакерам предъявили обвинения во взломе аккаунтов в Twitter.
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