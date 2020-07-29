Экономика

Live24Live24Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Как пишет портал «Вести.ру», с 1 августа изменится жизнь нескольких категорий граждан. В их числе — безработные, пенсионеры, автомобилисты и любители путешествий. Рост пенсий Выплаты повысятся для трёх категорий пожилых граждан.
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На юге Москвы автомобиль наехал на группу пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.
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Накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 тыс. человек.
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