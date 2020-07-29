Как пишет портал «Вести.ру», с 1 августа изменится жизнь нескольких категорий граждан. В их числе — безработные, пенсионеры, автомобилисты и любители путешествий. Рост пенсий Выплаты повысятся для трёх категорий пожилых граждан.

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Политика Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них. 587

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 1,3K

Наука Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента. 31

Общество Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж Сколько пассажиров направляется на его борту в Стамбул, не сообщается. При этом известно, что он может перевозить до четырехсот пассажиров. 22

Экономика ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 19

Политика Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском. 806

Политика Прилепин отметил связь Китая с задержанием россиян в Белоруссии Китай может быть причастен к задержанию россиян в Белоруссии. Об этом URA.RU заявил писатель Захар Прилепин.

Общество Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19. 595

Общество В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости". 613

Космос «Роскосмос» планирует отправить туристов к МКС в конце 2021 года Двух непрофессиональных участников — космических туристов — планируют отправить к Международной космической станции (МКС) в конце 2021 года.

Происшествия Начальник рассказал о погибшем на алтайской турбазе чиновнике Отец погибшего на турбазе в Алтайском крае семейства был добрым, отзывчивым человеком, рассказал начальник регионального управления печати Евгений Нечепуренко на своей странице в Facebook.

Экономика Накопительные пенсии россиян повысят на 9,13% Накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 тыс. человек. 45

Экономика Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут. 183

Кино Ван Дамм сыграет секретного агента в комедийном боевике для Netflix Сам актер рассказал, что в картине будет много экшена, и к тому же она не лишена юмора. О дате выхода фильма не сообщается. 10