Экономика
Live24Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Как пишет портал «Вести.ру», с 1 августа изменится жизнь нескольких категорий граждан. В их числе — безработные, пенсионеры, автомобилисты и любители путешествий. Рост пенсий Выплаты повысятся для трёх категорий пожилых граждан.
Читать в источнике
Оценить360
Подробнее о событии
Показать все источники
Что изменится для россиян с 1 августа: пересчет пенсий, новые тарифы на газ и «Здравствуй, Занзибар»
Комсомольская правдавчера в 18:03
Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян
Телеканал 360°29 июля в 07:43
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:27, Ашберн
Политика
Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них.
Мойка78 12:42
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Гаджеты
Samsung собирается отказаться от продажи прошлогодних смартфонов
Picsnews.net 11:57
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 30 июля в 07:48
Общество
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 12 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус.
РБК 16:05
Общество
Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж
Сколько пассажиров направляется на его борту в Стамбул, не сообщается. При этом известно, что он может перевозить до четырехсот пассажиров.
Evo-rus.com 06:26
Общество
С 1 августа вводится новое денежное пособие на каждого россиянина
Россияне смогут получить дополнительные деньги к пособию по безработице. Средства направят региональные бюджеты.
Evo-rus.com 09:07
Футбол
Гол Деспотовича «Ахмату» признан лучшим в сезоне РПЛ
Sports.ru 11:28
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Совет Безопасности совместно с Владимиром Путиным обсудили факт ареста россиян на территории Белоруссии.
CT news вчера в 11:32
Экономика
ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%
ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
Футбол
Футбольный клуб «Химки» лишился главного тренера
Ореанда-Новости 05:27
Политика
Прилепин отметил связь Китая с задержанием россиян в Белоруссии
Китай может быть причастен к задержанию россиян в Белоруссии. Об этом URA.RU заявил писатель Захар Прилепин.
URA.Ru 16:18
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:39
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
Космос
«Роскосмос» планирует отправить туристов к МКС в конце 2021 года
Двух непрофессиональных участников — космических туристов — планируют отправить к Международной космической станции (МКС) в конце 2021 года.
RT на русском 17:16
Фигурное катание
Косторная не поставила Тутберидзе в известность об уходе к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала переход Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.
Metaratings вчера в 11:15
Общество
Сергей Гармаш покинул театр «Современник»
Inc-news.ru вчера в 15:09
Происшествия
На юге Москвы автомобиль наехал на переходящих дорогу пешеходов
На юге Москвы автомобиль наехал на группу пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.
РБК 16:48
Происшествия
Начальник рассказал о погибшем на алтайской турбазе чиновнике
Отец погибшего на турбазе в Алтайском крае семейства был добрым, отзывчивым человеком, рассказал начальник регионального управления печати Евгений Нечепуренко на своей странице в Facebook.
РИА Новости 12:58
Экономика
Накопительные пенсии россиян повысят на 9,13%
Накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 тыс. человек.
ТАСС вчера в 17:25
Экономика
Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля
Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут.
Известия вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе
Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса 13:07
Кино
Ван Дамм сыграет секретного агента в комедийном боевике для Netflix
Сам актер рассказал, что в картине будет много экшена, и к тому же она не лишена юмора. О дате выхода фильма не сообщается.
Evo-rus.com 02:34
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
РБК вчера в 04:06