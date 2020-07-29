Экономика

Live24Live24Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Как пишет портал «Вести.ру», с 1 августа изменится жизнь нескольких категорий граждан. В их числе — безработные, пенсионеры, автомобилисты и любители путешествий. Рост пенсий Выплаты повысятся для трёх категорий пожилых граждан.
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Какие изменения ждут россиян в августе

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Что изменится для россиян с 1 августа: пересчет пенсий, новые тарифы на газ и «Здравствуй, Занзибар»

Комсомольская правдавчера в 18:03

Жителям России рассказали о грядущих с 1 августа изменениях

iReactorвчера в 06:39

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

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Что изменится для мурманчан с 1 августа

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Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма

Avia.pro вчера в 20:02
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Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
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Общество

В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая

Загадочные посылки из Китая с семенами растений поступают в Японию от анонимных отправителей, сообщил телеканал NHK со ссылкой на отделение карантинной службы в городе Йокогама.
РИА Новости 12:15
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Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
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Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 13:27
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Политика

Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
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Общество

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
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Происшествия

Контрабандист ранен при попытке пересечь границу с Украиной

Инцидент с участием контрабандиста, пытавшегося незаконно пересечь границу России и Украины, произошел недалеко от села Григорьевка Ростовской области.
Пятый канал вчера в 11:23
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Политика

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
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Футбол

Семин прокомментировал увольнение Юрана из «Химок»

Экс-тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал увольнение наставника Сергея Юрана из подмосковных "Химок", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 13:00
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«Арсенал» обыграл «Челси» и в 14-й раз завоевал Кубок Англии

В финале Кубка Англии по футболу лондонский "Арсенал" на поле стадиона "Уэмбли" обыграл столичный "Челси" – 2:1. Подопечные Микеля Артеты уступали в счете по ходу встречи.
Вести.Ru 14:35
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В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек

РБК 13:05
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«Милан» предложит Ибрагимовичу новый контракт

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Дзюба признан лучшим игроком сезона в Российской премьер-лиге

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Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

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Kia презентовала внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet

Чем ближе дата премьеры нового субкомпактного внедорожника Kia Sonet, тем больше появляется о нем информации.
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Общество

Умерла Любовь Нурдинова, считавшаяся самой тяжелой россиянкой

Скончалась самая тяжелая жительница России – 57-летняя тюменка Любовь Нурдинова.
Вести.Ru 11:39
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Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
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«Протон М» вывел на орбиту спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103»

Ракета-носитель «Протон М» с разгонным блоком «Бриз-М» в рекордном по длительности полете вывела на орбиту два спутника связи ‒ «Экспресс-80» и «Экспресс-103», сообщает «Роскосмос».
Ведомости вчера в 12:29
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В Ульяновске на ребенка упала деталь аттракциона

Известия 09:14
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Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала

Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM вчера в 08:11
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Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

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Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК вчера в 15:29
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Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
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Клип Билли Айлиш за сутки набрал 12 млн просмотров

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Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
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МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском 09:40
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Общество

В посольстве уточнили порядок въезда россиян в Швейцарию

В Швейцарию из России пока смогут въехать только имеющие вид на жительство граждане, а не туристы.
Известия 13:53
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