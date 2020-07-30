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Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Как пишет портал «Вести.ру», с 1 августа изменится жизнь нескольких категорий граждан. В их числе — безработные, пенсионеры, автомобилисты и любители путешествий. Рост пенсий Выплаты повысятся для трёх категорий пожилых граждан.В источнике
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Газета.Ru

Какие изменения ждут россиян в августе

Газета.Ru03:11
Комсомольская правда

Что изменится для россиян с 1 августа: пересчет пенсий, новые тарифы на газ и «Здравствуй, Занзибар»

Комсомольская правда18:03
Телеканал 360°

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°29 июля в 07:43
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАССвчера в 17:01
Аргументы и Факты

Пенсии, цены на газ, ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с августа?

Аргументы и Факты29 июля в 17:06
iReactor

С августа в России повысят пенсии и пособия и изменят тарифы ОСАГО

iReactor29 июля в 07:45
Lenta.ru

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Lenta.ru17:01

В Екатеринбурге на акции в поддержку жителей Хабаровска задержаны двое

В субботу, 1 августа, в Екатеринбурге прошла акция протеста в поддержку жителей Хабаровска, которые уже несколько недель выходят на митинги из-за ареста бывшего главы края Сергея Фургала.
В Екатеринбурге на акции в поддержку жителей Хабаровска задержаны двое
Московский Комсомолец Екатеринбург08:57
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Азербайджанские ВС нанесли ущерб гражданской инфраструктуре Армении на $300 тысяч

Ущерб гражданской инфраструктуре Тавушской области Армении в ходе обстрела со стороны азербайджанских ВС в июле 2020 года по предварительным данным составил около 300 тысяч долларов, такие данные приводит глава СК Армении Гайк Григорян.
Sputnik Армениявчера в 13:44

Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами

Ранее консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв заявил, что обвинения властей Белоруссии в сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией.
News.ru07:11
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