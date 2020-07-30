Экономика

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.
News.ru27 июля в 17:00

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Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Известиявчера в 17:02

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАССвчера в 17:01

Что изменится для пенсионеров с 1 августа

Территория новостей28 июля в 03:45

В августе россиян ждут повышение пенсий и изменения в тарифах ОСАГО

Экономика сегодня29 июля в 10:32

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°29 июля в 07:43

Что изменится с 1 августа: пенсии, тарифы, открытие границ

Московский Комсомолецвчера в 12:07

Как изменится жизнь россиян с августа 2020 года

Менделеевские новости28 июля в 03:20
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:08, Ашберн
Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
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Музыка

Певица Билли Айлиш представила новую песню My Future

Moi-portal.ru 03:25
Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Газета.Ru вчера в 22:16
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Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ

На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
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Экономика

Роман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold

Покупателем стала Fortiana Holdings Limited Владислава Свиблова Владислав Свиблов приобретает у Романа Абрамовича и партнеров 40,06% акций золотодобывающего холдинга Highland Gold за $574,3 млн.
Коммерсантъ 06:24
Происшествия

Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
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Политика

Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России

Вена, 31 июля 2020, 15:17 — REGNUM Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией.
REGNUM 08:17
Политика

Кадыров прокомментировал свое новое звание

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал получение звания генерал-майора Росгвардии.
Lenta.ru 07:20
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Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в карельском пансионате для пожилых

В Петрозаводске в частном пансионате для пожилых "Малина" зафиксирована вспышка коронавируса среди персонала и постояльцев, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Интерфакс 08:15
Общество

В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием

Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия вчера в 07:26
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Гаджеты

Apple перенесла выпуск новых iPhone 12

Американская корпорация Apple намерена выпустить новые модели своих смартфонов на несколько недель позже обычного.
АБН вчера в 23:47
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Технологии

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 29 июля в 10:52
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Футбол

Президент «Ростова» Арутюнянц: пандемия коронавируса спутала нам все

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц считает, что пандемия коронавируса сильно сказалась на результате команды в минувшем сезоне РПЛ.
РИА Новости 07:42
Происшествия

В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

РИА Новости 03:57
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
298
Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС/. Четыре человека, в том числе ребенок, обнаружены мертвыми в номере на туристической базе неподалеку от озера Ая в Алтайском крае.
ТАСС 08:27
2
Путешествия

Россиянка рассказала о кошмарном отдыхе в люксовом отечественном отеле

Российская туристка, отдохнувшая в одном из люксовых отелей на берегу озера Тургояк на Южном Урале, рассказала о кошмарном отпуске.
Lenta.ru 07:01
Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
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Армия и оружие

Турция объявила о передаче США технологий российских C-400

Evo-rus.com 08:24
320
Общество

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа

ТАСС 08:32
6
Общество

Режим повышенной готовности в Мурманской области продлен до 1 сентября

Режим повышенной готовности в Мурманской области продлен до 1 сентября.
Российская газета 05:36
9
Происшествия

Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму

На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
1,1K
Общество

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
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Политика

Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул

Задержанные в Белоруссии российские граждане направлялись в Стамбул и находились в республике проездом.
Деловое.ТВ 06:55
2
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости 03:06
132
Футбол

Агент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКА

Газета.Ru 08:22
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru вчера в 01:37
1,5K
Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
2,2K
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК вчера в 07:41
8
Происшествия

На Урале арестован автомобилист, обвиняемый в жестоком убийстве жены

Российская газета 07:37
3
Как работают Яндекс.Новости?
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