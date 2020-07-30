Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
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Как пишет портал «Вести.ру», с 1 августа изменится жизнь нескольких категорий граждан. В их числе — безработные, пенсионеры, автомобилисты и любители путешествий. Рост пенсий Выплаты повысятся для трёх категорий пожилых граждан.В источнике
С чего всё началось
Как изменится жизнь россиян с 1 августа
Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.
News.ru27 июля в 17:00
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