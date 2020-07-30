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Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Как пишет портал «Вести.ру», с 1 августа изменится жизнь нескольких категорий граждан. В их числе — безработные, пенсионеры, автомобилисты и любители путешествий. Рост пенсий Выплаты повысятся для трёх категорий пожилых граждан.В источнике
С чего всё началось
News.ru

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Возобновление авиасообщения Ожидается, что с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелёты.
News.ru27 июля в 17:00
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iReactor

Жителям России рассказали о грядущих с 1 августа изменениях

iReactor06:39
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Что изменится для пенсионеров с 1 августа

Территория новостей28 июля в 03:45
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Московский Комсомолецвчера в 12:07
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В августе россиян ждут повышение пенсий и изменения в тарифах ОСАГО

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Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°29 июля в 07:43
Царьград

Повысят и пенсии, и тарифы ЖКХ: Чего ждать жителям России после 1 августа

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Менделеевские новости28 июля в 03:20
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Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала

Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна08:34
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Ученые сделали неожиданное заявление об обитаемых планетах звезд

Как сообщает Astronomical Journal, группа исследователей во главе с астробиологом Стивеном Кейном из Калифорнийского университета на примере ближайшей к нам планетной системы TRAPPIST-1 создала модель планет и вращающихся вокруг звезд.
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Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru06:26
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Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфакс09:11
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