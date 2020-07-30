Экономика

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Сразу несколько категорий пенсионеров с 1 августа смогут получать повышенные выплаты. В частности, речь идёт о работающих пенсионерах, максимальная прибавка здесь составит 279 рублей.
News.ru27 июля в 17:00

Подробнее о событии

Жителям России рассказали о грядущих с 1 августа изменениях

iReactor06:39

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАССвчера в 17:01

В августе россиян ждут повышение пенсий и изменения в тарифах ОСАГО

Экономика сегодня29 июля в 10:32

Что изменится с 1 августа: пенсии, тарифы, открытие границ

Московский Комсомолецвчера в 12:07

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°29 июля в 07:43

Как изменится жизнь россиян с августа 2020 года

Менделеевские новости28 июля в 03:20

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

News.ru27 июля в 17:00
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Космос

Телескоп VLT получил самый красивый снимок «космической бабочки»

Planet Today 02:33
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Здоровье

В Воронежской области выявлены два очага коронавируса

В Воронежской области обнаружены два очага заболеваний коронавирусом.
Полиграф.Медиа 08:28
7
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com 09:09
849
Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
790
Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

REGNUM 09:49
317
Армия и оружие

Министр обороны Армении задал президенту Азербайджана вопрос Видео

Министр обороны Армении Давид Тоноян задал вопрос президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, накануне заявившему, что «пока не поздно, армянские вооруженные силы должны покинуть наши земли».
Rusarminfo.ru 11:50
7
Политика

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
164
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
528
Политика

Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru 11:27
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

Интерфакс 09:11
396
Политика

Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе

МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 12:00
32
Происшествия

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
RT на русском 10:12
58
Происшествия

Водитель BlaBlaCar в Сочи высадил мать с детьми на трассе

RuNews24.ru 06:16
335
Армия и оружие

В ДНР прокомментировали идею США предоставлять военную помощь Украине

Решение сенаторов США предоставить военную помощь Украине показывает, что американские власти намерены решать конфликт в Донбассе военным путем.
ИА Красная Весна 09:16
2
Общество

Путин подписал закон о кальянах и вейпах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.
RT на русском 11:43
619
Общество

«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 07:03
103
Происшествия

У муниципального депутата Галяминой проходит обыск

Следственный комитет России (СКР) проводит обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах.
Коммерсантъ 11:35
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Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru 09:23
2
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
853
Происшествия

Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии

Высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погиб один человек, еще 50 пострадали.
ТАСС 12:03
2
Единоборства

Макгрегор после завершения карьеры поднялся в рейтинге UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор, в этом году объявивший о завершении карьеры бойца, неожиданно поднялся в рейтинге UFC.
ProstoProSport 10:00
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области

Kursk.com 05:39
13
Происшествия

В Сталинградской области СК допросил свидетелей геноцида времен войны

Следственный комитет извлек останки жертв массового убийства времен Великой Отечественной войны рядом с селом Водино в Волгоградской области (ранее Сталинградской) и допросил очевидцев событий, говорится на сайте СК России.
РБК 07:56
77
Футбол

Семь игроков «Чертаново» перешли в «Крылья Советов»

СитиТрафик 07:58
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс вчера в 05:47
377
Футбол

Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 05:42
2
Происшествия

Вдова рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Жена музыканта Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал задержана по подозрению в убийстве супруга.
RT на русском 11:25
308
Общество

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32
19
Политика

Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
76
Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
69
Как работают Яндекс.Новости?
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