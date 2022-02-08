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Повышенные пенсии в Чувашии получат более 269 тыс. жителей

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Неработающие пенсионеры начали получать проиндексированные выплаты с февраля.
REGNUM
С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6%.
Пензенская правда
У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.
Толк
К примеру, если страховая пенсия по инвалидности на конец прошлого года составляла 11 500 рублей, в результате индексации выплата увеличилась на 989 рублей и составила 12 489 рублей.
РИА Биробиджан

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