«Вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путём будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Продюсеры анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные 2» (Spider-Man: Across the Spider-Verse — Part One) Фил Лорд и Кристофер Миллер в подкасте Happy Sad Confused рассудили о том, возможно ли появление связи между мультфильмом и киноселенной Marvel с её концепцией мультивселенной, показанной в кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой» (Spider-Man: No Way Home).