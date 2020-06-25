Повышенный НДФЛ богатые просто не заметят — мнение
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С 1 января 2021 года обеспеченные жители страны, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, должны будут платить не 13% НДФЛ, а 15%. Однако повышенной ставкой будет облагаться только та часть дохода, которая повышает 5 млн рублей в год.В источнике
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