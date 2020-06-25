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REGNUMREGNUM

Повышенный НДФЛ богатые просто не заметят — мнение

С 1 января 2021 года обеспеченные жители страны, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, должны будут платить не 13% НДФЛ, а 15%. Однако повышенной ставкой будет облагаться только та часть дохода, которая повышает 5 млн рублей в год.В источнике
Подробнее о событии

Кто выиграет, а кто проиграет от повышения налога на богатых

Комсомольская правда24 июня в 19:04

Повышенный НДФЛ богатые просто не заметят — мнение

REGNUM25 июня в 09:49

Это только начало: чего ждать от странного возвращения прогрессивной шкалы НДФЛ

Forbes25 июня в 06:56

Лоббист прогрессивной шкалы НДФЛ объяснил Znak.com, почему Путин вернул «налог на богатство»

Znak.com25 июня в 05:22

Путин предложил отменить плоскую шкалу налогообложения в России

Хакасия-Информ24 июня в 22:14

Вассерман о повышении НДФЛ: Серьезный шаг к социальной справедливости

РЕН ТВвчера в 02:57

Президент России поручил повысить налоги для богатых россиян

ИА Хакасия24 июня в 18:11
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У греческого 3000-сильного гиперкара будет крыша из металлического стекла

Крыша двухдверки будет целиком изготовлена из металлического стекла, материала с неупорядоченной структурой и очень высокой прочностью, а монокок — из синтетического волокна Zylon, которое используют для строп парашютов космического корабля SpaceX Crew Dragon.
Motor26 июня в 09:22
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На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Ингушетии сообщал, что неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.
РИА Новости03:06
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Саудовские военные открыли предупредительный огонь по иранским катерам

Иранские катера предприняли попытку зайти в территориальные воды Саудовской Аравии и удалились после предупредительного огня, сообщил официальный представитель пограничной службы королевства саудовскому агентству новостей SPA.
РИА Новостивчера в 16:52

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ruвчера в 06:22
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В Крыму выявили 35 новых случаев коронавируса за сутки

Из всех случаев три выявлены активно по результатам эпидемического расследования и лабораторного скрининга, 32 случая выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Севастополь.ру03:05
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Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русскомвчера в 01:16
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