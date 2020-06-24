Экономика
REGNUMПовышенный НДФЛ богатые просто не заметят — мнение
С 1 января 2021 года обеспеченные жители страны, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, должны будут платить не 13% НДФЛ, а 15%. Однако повышенной ставкой будет облагаться только та часть дохода, которая повышает 5 млн рублей в год.
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Лоббист прогрессивной шкалы НДФЛ объяснил Znak.com, почему Путин вернул «налог на богатство»
Znak.com25 июня в 05:22
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Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
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Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
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В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
Crew Dragon разработан компанией SpaceX по заказу NASA. Он был представлен в 2014 году, шесть лет ушло на испытания и доработку.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
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«Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом»
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Metaratings вчера в 10:20
Общество
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, говоря о начале пандемии, отметила, что это были страшные полтора месяца, одновременно нужно было делать очень много дел.
РИА Новости 06:47
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
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США связали взрыв под Тегераном с производством Ираном ракет
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Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Здоровье
В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 05:11
Технологии
Microsoft выпустила утилиту для восстановления данных
Утверждается, что новинка способна восстановить данные, в том числе удалённые из Корзины.
Игромания.ру 03:59
Политика
От пандемии до кризисов 90-х: Путин рассказал, как принимались трудные решения
Из Александровского сада до своего рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля Путин решил пойти пешком.
Вести.Ru 04:20
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Общество
ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам через избирательные участки закроется 1 июля. На утро 27 июня общая явка составляла 19,49%.
РБК 05:43
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
Изначально студия хотела презентовать видеоигру на конференции, но через некоторое время авторам проекта пришлось разделить релиз на несколько эпизодов.
Evo-rus.com 05:39
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Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
РБК вчера в 21:25
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты".
Газета.Ru 06:14
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В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
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Экклстоун пообещал попасть на Гран-при России вопреки запрету
«Могут попробовать мне запретить посетить Гран-при России, мне кажется, я найду способ попасть на этап», — цитирует Экклстоуна ресурс Daily Mail.
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Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Экономика
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
Армия и оружие
США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
В российском министерстве отметили, что все полеты осуществлялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.
Piter.tv вчера в 13:48
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
Общество
Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок
Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
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Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
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На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
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Глава Xiaomi Лей Цзюнь назвал свои любимые смартфоны бренда
Еще одним любимым смартфоном Цзюня является Xiaomi Mi 10 Pro. При этом он отнес данный гаджет к верхнему сегменту рынка.
Evo-rus.com вчера в 10:05