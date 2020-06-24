Экономика

REGNUMREGNUMПовышенный НДФЛ богатые просто не заметят — мнение

С 1 января 2021 года обеспеченные жители страны, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, должны будут платить не 13% НДФЛ, а 15%. Однако повышенной ставкой будет облагаться только та часть дохода, которая повышает 5 млн рублей в год.
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Президент России поручил повысить налоги для богатых россиян

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Повышенный НДФЛ богатые просто не заметят — мнение

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Кто выиграет, а кто проиграет от повышения налога на богатых

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Солидарность вместо справедливости

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Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
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США связали взрыв под Тегераном с производством Ираном ракет

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Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» рассказал, как защищается от коронавируса.
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Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

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В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
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Утверждается, что новинка способна восстановить данные, в том числе удалённые из Корзины.
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От пандемии до кризисов 90-х: Путин рассказал, как принимались трудные решения

Из Александровского сада до своего рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля Путин решил пойти пешком.
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Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
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Игры

Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077

Изначально студия хотела презентовать видеоигру на конференции, но через некоторое время авторам проекта пришлось разделить релиз на несколько эпизодов.
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Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»

В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты".
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В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

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