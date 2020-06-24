С 1 января 2021 года обеспеченные жители страны, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, должны будут платить не 13% НДФЛ, а 15%. Однако повышенной ставкой будет облагаться только та часть дохода, которая повышает 5 млн рублей в год.

Повышенный НДФЛ богатые просто не заметят — мнение

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,2K

Футбол «Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом» Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин допускает, что его клубу будет присуждено техническое поражения в следующем матче РПЛ против «Урала», который должен пройти 1 июля.

Общество Голикова рассказала о начале пандемии в России Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, говоря о начале пандемии, отметила, что это были страшные полтора месяца, одновременно нужно было делать очень много дел. 4

Здоровье В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19. 471

Политика От пандемии до кризисов 90-х: Путин рассказал, как принимались трудные решения Из Александровского сада до своего рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля Путин решил пойти пешком.

Игры Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077 Изначально студия хотела презентовать видеоигру на конференции, но через некоторое время авторам проекта пришлось разделить релиз на несколько эпизодов. 70

Футбол Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной» В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты". 2

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 580

Автоспорт Экклстоун пообещал попасть на Гран-при России вопреки запрету «Могут попробовать мне запретить посетить Гран-при России, мне кажется, я найду способ попасть на этап», — цитирует Экклстоуна ресурс Daily Mail.

Общество Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому. 87

Происшествия На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие. 318