Экономика
Live24Повышенный спрос на ипотеку фиксируют банки
Аналитики прогнозируют повышение ставок уже в начале апреля, а ситуация на финансовом рынке ухудшится. По этой причине россияне стремятся взять ипотеку по старым ставкам. По данным главы Сбербанка Германа Грефа, в кредитной организации наблюдается исторический максимум спроса на данную услугу.
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Банки фиксируют повышенный спрос на ипотеку Крупнейшие по выдаче ипотеки российские банки наблюдают резкий приток заявок граждан на кредиты. На фоне роста доходности долговых инструментов и негативных ожиданий россияне хотят успеть взять ипотеку по старым ставкам.Коммерсантъвчера в 14:37
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Политика
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Россия временно ограничила въезд на территорию страны жителям Донецкой народной республики (ДНР), не имеющим российского гражданства, в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.