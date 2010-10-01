Банки фиксируют повышенный спрос на ипотеку Крупнейшие по выдаче ипотеки российские банки наблюдают резкий приток заявок граждан на кредиты. На фоне роста доходности долговых инструментов и негативных ожиданий россияне хотят успеть взять ипотеку по старым ставкам.

с чего всё началось

Аналитики прогнозируют повышение ставок уже в начале апреля, а ситуация на финансовом рынке ухудшится. По этой причине россияне стремятся взять ипотеку по старым ставкам. По данным главы Сбербанка Германа Грефа, в кредитной организации наблюдается исторический максимум спроса на данную услугу.

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