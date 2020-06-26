Общество
Общественная служба новостейПовышенный уровень радиации зафиксировали у северных границ России
Наблюдатели из Норвегии отметили в начале июня превышение уровня радиоактивных веществ рядом с границей с российским Кольским полуостровом.
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с чего всё началось
Как пишет The Barents Observer, специалисты из Норвегии выявили йод-131, финские и шведские наблюдатели позже обнаружили цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103.News.ru06:56
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В Нидерландах заподозрили, что появившиеся над Европой радиоактивные вещества пришли из России
Daily Storm26 июня в 09:09
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Происшествия
Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов.
Газета.Ru 18:12
Финансы
Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам
На фоне пандемии коронавируса российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют.
РБК 17:00
Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 04:44
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
Экономика
Минфин сократит финансирование нацпроектов
В следующие два года национальные проекты получат на 140 млрд рублей меньше, чем это планировалось изначально, пишет газета "Известия" со ссылкой на предварительные проектировки материалов Минфина.
Газета.Ru 15:14
Игры
Кодзима работает над Death Stranding 2?
Геймдизайнер показал новые фотографии с намёками на продолжение Прошло почти 8 месяцев с момента выхода Death Stranding на PlayStation 4 и игра через несколько недель появится на PC.
Городской портал Новый Нижний 11:00
Политика
Трамп заявил, что при Обаме США были слабы перед Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости 14:38
Политика
Рейтинг Зеленского обвалился в два раза
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
Газета.Ru 10:08
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
Армия и оружие
США связали взрыв под Тегераном с производством Ираном ракет
Московский Комсомолец 04:31
Общество
Количество жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек
Как сообщало 28 июня ИА REGNUM, количество зараженных коронавирусом в мире составило 10 Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с момента начала пандемии превысило 10 млн человек.
REGNUM 18:12
Экономика
Граждан ждут дополнительные финансовые расходы с 1 июля
Россиян уже с 1 июля ждут дополнительные финансовые расходы в связи с нововведениями в законодательстве, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 16:00
Происшествия
Три человека пострадали в опрокинувшемся автомобиле в Долинском районе
ДТП произошло в Долинском районе 27 июня в 21:45.
АСТВ 19:27
Общество
В Торонто прошёл митинг за расформирование полицейских управлений
Больше тысячи человек приняли участие в митинге за расформирование полицейских управлений, который прошёл в канадском городе Торонто.
RT на русском 20:50
Фигурное катание
Писеев: надо объяснить, почему Загитова не номинирована на премию ISU
Организаторы премии фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards должны четко пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов подобно тому, почему Алины Загитовой нет в списке номинантов, а Евгения Медведева в нем присутствует, заявил РИА Новости почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.
РИА Новости 06:51
Здоровье
Ещё 78 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3831 человек, в том числе 384 ребенка до 17 лет включительно.
Катунь 24 01:55
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Общество
Режим ЧС введен в районе Приморья из-за затоплений
На территории Кавалеровского района Приморья был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплением домов, мостов и разрушением участков дорог.
Газета.Ru вчера в 05:21
Общество
В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля
Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва 13:17
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
Территория новостей 11:56
Футбол
«Ювентус» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Барселоны»
ProstoProSport 15:14
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Политика
Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс 14:38
Футбол
«Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка Англии
"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Ньюкасл" и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.
РИА Новости 15:32
Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
Футбол
«Зенит» оштрафует Азмуна за фото с хавбеком «Крыльев Советов» Хади
МР7.ру вчера в 11:54
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей 25 июня в 19:31
Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:28