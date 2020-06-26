с чего всё началось

Наблюдатели из Норвегии отметили в начале июня превышение уровня радиоактивных веществ рядом с границей с российским Кольским полуостровом.

Финансы Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам На фоне пандемии коронавируса российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют. 1

Происшествия На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие. 405

Экономика Минфин сократит финансирование нацпроектов В следующие два года национальные проекты получат на 140 млрд рублей меньше, чем это планировалось изначально, пишет газета "Известия" со ссылкой на предварительные проектировки материалов Минфина. 2

Игры Кодзима работает над Death Stranding 2? Геймдизайнер показал новые фотографии с намёками на продолжение Прошло почти 8 месяцев с момента выхода Death Stranding на PlayStation 4 и игра через несколько недель появится на PC. 1

Политика Рейтинг Зеленского обвалился в два раза Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова. 481

Общество Количество жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек Как сообщало 28 июня ИА REGNUM, количество зараженных коронавирусом в мире составило 10 Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с момента начала пандемии превысило 10 млн человек.

Экономика Граждан ждут дополнительные финансовые расходы с 1 июля Россиян уже с 1 июля ждут дополнительные финансовые расходы в связи с нововведениями в законодательстве, сообщает PRIMPRESS.

Общество В Торонто прошёл митинг за расформирование полицейских управлений Больше тысячи человек приняли участие в митинге за расформирование полицейских управлений, который прошёл в канадском городе Торонто.

Фигурное катание Писеев: надо объяснить, почему Загитова не номинирована на премию ISU Организаторы премии фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards должны четко пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов подобно тому, почему Алины Загитовой нет в списке номинантов, а Евгения Медведева в нем присутствует, заявил РИА Новости почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.

Здоровье Ещё 78 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3831 человек, в том числе 384 ребенка до 17 лет включительно. 474

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 659

Общество Режим ЧС введен в районе Приморья из-за затоплений На территории Кавалеровского района Приморья был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплением домов, мостов и разрушением участков дорог. 3

Общество В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции. 74

Футбол «Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка Англии "Манчестер Сити" в гостях обыграл "Ньюкасл" и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.

Игры Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077 На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077. 71