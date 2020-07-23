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Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.В источнике
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Kazanfirst.ru

Дмитрий Тарасов устроил пьяный дебош в самолете

Kazanfirst.ru09:20
Казанский репортер

Дмитрий Тарасов о пьяном дебоше на борту Казань – Москва: «Какие пассажиры?»

Казанский репортер09:48
Inkazan

Орали весь полет: футболист «Рубина» устроил дебош в самолете — соцсети

Inkazan07:18
Пятый канал

Дмитрий Тарасов на вопросы про скандал в самолете нагрубил журналисту

Пятый канал08:36
Известия

Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

Известия08:29
БИЗНЕС Online

Пассажиры рейса из Казани в Москву пожаловались на дебош, устроенный футболистом Дмитрием Тарасовым

БИЗНЕС Online08:43
РЕН ТВ

«Не хочу отвечать вообще»: Тарасов отказался говорить о дебоше

РЕН ТВ07:51
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Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
РИА Новости14:54
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
RT на русском14:04
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Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа перехватил американский разведывательный самолет над нейтральными водами Черного моря близ российской границы, говорится в сообщении Минобороны.
РБК15:03
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Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
Газета.Ru14:38
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Новые структуры магнитного поля открыты в галактике NGC 4217

В новой работе международная команда исследователей подробно проанализировала магнитное поле галактики NGC 4217, близкой по строению к Млечному пути, при помощи методов радиоастрономии и смогла открыть прежде неизвестные структуры магнитного поля.
AstroNews.ruвчера в 13:45
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUMвчера в 15:47
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В Госдеп направлен протест из-за нападения на журналистов РФ в США

Вашингтон, 22 июля 2020, 20:55 — REGNUM Нота протеста направлена в Госдеп из-за нападения сотрудников полиции в городе Портленде (штат Оригон, США) на журналистов Первого канала, сообщили 22 июля в пресс-службе посольства РФ в Соединённых Штатах.
REGNUMвчера в 13:55
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