Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПоявилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34

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Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34. Снимок опубликован на сайте телеканала. На фотографии видно, что у истребителя отсутствуют законцовка крыла и «Хибины» — комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП).
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 17:09, Вашингтон
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