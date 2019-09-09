Происшествия
Lenta.ruПоявилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34. Снимок опубликован на сайте телеканала. На фотографии видно, что у истребителя отсутствуют законцовка крыла и «Хибины» — комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП).
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Пилотов столкнувшихся Су-34 могут обязать ремонтировать самолеты за свой счет?
BFM.ru07 сентября в 02:42
Пилотов столкнувшихся Су-34 могут обязать ремонтировать самолеты за свой счет
ФедералПресс07 сентября в 04:42
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