Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПоявилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34

Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34. Снимок опубликован на сайте телеканала. На фотографии видно, что у истребителя отсутствуют законцовка крыла и «Хибины» — комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП).
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Российский Су-34 получил критические повреждения. Фото

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BFM.ru07 сентября в 02:42

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Пилотов столкнувшихся Су-34 могут обязать ремонтировать самолеты за свой счет

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Появилось фото последствий столкновения двух Су-34 над Липецкой областью

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Кардиологи назвали основные риски возникновения инфарктов

Ранее в сентябре шведские ученые назвали признаки повышенного риска инфаркта.
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Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
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По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

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Происшествия

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Накануне сотрудникам Береговой охраны США удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды перевернувшегося судна, перевозившего автомашины, напоминает ТАСС.
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Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
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Российские дилеры Hyundai начали продажи лимитированной серии кроссовера Hyundai Creta Rock Edition, а также модели Hyundai Creta 2020 модельного года.
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Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
Discover24 07 сентября в 06:27
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Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17

Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
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Volkswagen выводит на рынок самый дешёвый седан Jetta VA3

Осенью текущего года бюджетный суббренд Volkswagen выведет на рынок самый дешевый седан Jetta VA3.
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