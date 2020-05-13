Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов. Об этом РБК рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

с чего всё началось

«С учетом широкого освещения инициативы о введении ваучеров можно ожидать увеличения количества мошеннических действий с применением нового сценария социнженерии», - рассказал изданию начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Появилась мошенническая схема с ваучерами за отмененный авиарейс

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