Общество
РидусПоявилась мошенническая схема с ваучерами за отмененный авиарейс
«С учетом широкого освещения инициативы о введении ваучеров можно ожидать увеличения количества мошеннических действий с применением нового сценария социнженерии», - рассказал изданию начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.
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с чего всё началось
Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов. Об этом РБК рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.РБК00:00
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Общество
В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
Общество
Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ
Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
Политика
МИД РФ считает возможными переговоры о поставках вооружений в Иран
Москва не исключает начала переговоров о поставках российских вооружений в Иран после снятия с этой страны предстоящей осенью эмбарго Совбеза ООН, заявил «РИА Новости» директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.
Коммерсантъ 05:55
Футбол
«Бавария» подписала нападающего юношеской сборной Германии
«Бавария» объявила о переходе форварда «Хоффенхайма» Арминдо Зиба.
Матч ТВ 07:06
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Общество
Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM вчера в 10:34
Общество
В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте
Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
REGNUM 06:55
Общество
«Победа» возобновит полеты 1 июня
Российский лоукостер «Победа» с 1 июня поэтапно начнет восстановление программы внутренних полетов.
BFM.ru 04:17
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Общество
Мишустин потребовал активизировать работу по выплатам медикам
Правительство России довело до регионов средства на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, однако из выделенных более 27,5 млрд руб. врачам пока выплатили лишь около 4,5 млрд, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическом вопросам.
РБК 07:20
Происшествия
На Украине две девушки поджарили сосиски на Вечном огне
В украинском городе Белая Церковь две девушки жарили сосиски на Вечном огне, сообщает «Страна.ua».
Lenta.ru 07:16
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Политика
Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат
Президент России Владимир Путин в ходе совещания раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, он попросил чиновников обратить внимание на исполнительскую дисциплину.
Lenta.ru 07:27
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Общество
Заболеваемость пневмонией в Петербурге выросла в 5,5 раза
Показатель заболеваемости пневмонией в Петербурге вырос по сравнению со средним многолетним показателем.
Петербургский дневник 05:57
Общество
Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
RT на русском вчера в 16:57
Происшествия
В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие
Коммерсантъ вчера в 23:05
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Экономика
ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил прогноз, согласно которому российский ВВП в 2020 году упадет на 4,5%.
Газета.Ru 04:19
Космос
Систему мониторинга космической погоды создадут в МГУ
Госкорпорация «Роскосмос», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Московский государственный университет имени Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве для создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ.
Агентство Москва вчера в 02:28
Общество
В Приморье спущен на воду первый российский танкер типа «Афрамакс»
На "Звезде" построят 10 танкеров типа "Афрамакс".
Российская газета вчера в 21:30