Общество
Газета.RuПоявилась новая схема кражи денег с банковских карт
Мошенники освоили новую схему кражи денег: после прохождения опроса люди раскрывают личные данные, чтобы получить вознаграждение. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Способ получил название "Белый кролик".
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с чего всё началось
Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».Известиявчера в 17:01
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Общество
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