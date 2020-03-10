с чего всё началось

Мошенники освоили новую схему кражи денег: после прохождения опроса люди раскрывают личные данные, чтобы получить вознаграждение. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Способ получил название "Белый кролик".

Экономика Названы самые экономически здоровые регионы России По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

Энергетика Цена на нефть марки Brent выросла на 7% Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Фигурное катание ЧМ по фигурному катанию в Канаде могут отменить из-за коронавируса Чемпионат мира по фигурному катанию в канадском Монреале может быть отменен из-за эпидемии коронавируса, заявила министр здравоохранения канадской провинции Квебек Даниэль Маккан, передает 9 марта Radio Canada.

Экономика Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.

Общество Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.

Общество Длинные выходные ждут россиян в мае В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.