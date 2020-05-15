Злоумышленники размещают объявления о продаже товаров на площадках "Юла" и Avito по заниженной цене и предлагают оформить доставку. Об этом сообщается в пресс-релизе BI.ZONE, дочерней компании Сбербанка, которая занимается кибербезопасностью.

Появилась новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

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Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K

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