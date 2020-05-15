Общество

Российская газетаРоссийская газетаПоявилась новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

Злоумышленники размещают объявления о продаже товаров на площадках "Юла" и Avito по заниженной цене и предлагают оформить доставку. Об этом сообщается в пресс-релизе BI.ZONE, дочерней компании Сбербанка, которая занимается кибербезопасностью.
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Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

Газета.Ru07:38

Появилась новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

Российская газета09:59

Эксперты предупредили о новой схеме кибермошенничества на сервисах Avito и «Юла»

ТАСС08:11

Эксперты предупредили о случах мошенничества в сервисах Avito и «Юла»

Москва 2408:06

Эксперты рассказали о новой схеме обмана на Avito и «Юле»

РИА Новости10:08

Эксперты предупредили пользователей Avito и «Юлы» о новой схеме обмана

РБК07:07

На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества

Коммерсантъ07:06
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Происшествия

В Саратове раскрыто дело о взятке чиновника из сферы строительства

В Саратове завершено расследование уголовного дела о взятке. Подозреваемый – сотрудник областного «Управления капитального строительства».
Саратов 24 09:47
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Происшествия

Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

RT на русском 10:13
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Общество

Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу.
Политсовет 08:25
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Здоровье

Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом

Жительницу Бурятии, которая ранее вылечилась от коронавируса, вновь госпитализировали с таким же диагнозом.
Российская газета 02:27
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59
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Игры

Игру GTA V начали раздавать бесплатно на Epic Games Store

Газета Кемерова вчера в 15:55
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
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Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
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Общество

Минобрнауки прокомментировало сообщения о домогательствах в МГУ

RT на русском 11:13
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Футбол

Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершен досрочно

На сегодняшнем заседании исполкома РФС принято решение не доигрывать сезон в первенствах Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.
Sports.ru 06:43
Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал новые данные о встречах с НЛО

РЕН ТВ 00:49
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Политика

В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
Известия 08:30
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Экономика

Саратовским бизнесменам рассказали о мерах поддержки в период пандемии

Министр экономического развития Саратовской области 15 мая рассказала о мерах поддержки для бизнеса в период пандемии коронавируса.
Регион 64 08:29
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Общество

Работники скорой в Кузбассе пожаловались президенту на условия труда

Работники скорой в Кузбассе пожаловались президенту на условия труда Работники скорой помощи в Кузбассе обратились к главе региона Сергею Цивилеву и президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на условия труда и отсутствие доплат за работу с зараженными COVID-19.
Коммерсантъ 08:49
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Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела о крушении Boeing MH17 Леонида Харченко, сообщает Русская служба BBC.
Деловое.ТВ вчера в 10:02
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Здоровье

Главврача калужской больницы уволили за выплаты медикам в 27 рублей

Главврача больницы в Козельске (Калужская область) уволили за некорректно выплаченные стимулирующие надбавки медикам, которые были задействованы в работе с коронавирусными пациентами.
Вести.Ru 10:10
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Общество

Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови

Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
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Технологии

Facebook приобрел сервис анимированных изображений Giphy

Компания Facebook купила сервис анимированных изображений Giphy. Об этом сообщается в заявлении, размещенном в пятницу на сайте Facebook.
ТАСС 11:21
Общество

Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей

Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
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Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 10:03
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Футбол

Федун сообщил, что вместе с ним коронавирусом заболела вся семья

С учётом собственного опыта могу сказать, что зараза эта реальная, вместе со мной переболела вся семья, очень всё быстро развивается.
Metaratings 10:00
Происшествия

Генерал Капустин не дослужил в Краснодаре

Коммерсантъ вчера в 11:49
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Общество

В Смоленской области вернули часть ограничений из-за коронавируса

Власти Смоленской области снова ввели в регионе ограничительные меры следует из указа губернатора Алексея Островского.
РБК 11:25
Происшествия

В Москве сотни торговцев протестуют около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
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Общество

Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо» после жалоб пациентов

Питерские заметки 07:05
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Космос

Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом

Новый лазерный ровер исследует Луну. Об этом рассказали представители NASA, сообщил «Ридус».
Телеканал 360° 10:04
Биатлон

Мутации в генах обнаружили у российского биатлониста Устюгова

КМВ Новости 03:19
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