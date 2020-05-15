Общество

Российская газетаРоссийская газетаПоявилась новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

Злоумышленники размещают объявления о продаже товаров на площадках "Юла" и Avito по заниженной цене и предлагают оформить доставку. Об этом сообщается в пресс-релизе BI.ZONE, дочерней компании Сбербанка, которая занимается кибербезопасностью.
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Эксперты рассказали о новой схеме обмана на Avito и «Юле»

РИА Новости10:08

Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

Газета.Ru07:38

Эксперты предупредили о новой схеме кибермошенничества на сервисах Avito и «Юла»

ТАСС08:11

Эксперты предупредили о случах мошенничества в сервисах Avito и «Юла»

Москва 2408:06

Появилась новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

Российская газета09:59

Эксперты предупредили пользователей Avito и «Юлы» о новой схеме обмана

РБК07:07

На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества

Коммерсантъ07:06
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Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
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Здоровье

В Петербурге выздоровел пациент после переливания плазмы

В Санкт-Петербурге при лечении коронавируса начали применять новый метод – врачи переливают больным плазму тех, кто уже вылечился.
Gazeta.SPb вчера в 16:04
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Происшествия

Против певца Чельдиева, отрицавшего COVID-19, возбудили третье дело

Владикавказ, 15 мая 2020, 21:47 — REGNUM Против инициатора протестов в Северной Осетии оперного певца Вадима Чельдиева возбуждено уже третье уголовное дело.
REGNUM 14:47
18
Общество

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин дал новые поручение правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:27
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Политика

Рогозин отреагировал на создание в США «супер-пупер-ракеты»

Lenta.ru 17:26
Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
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Футбол

Левандовски назвал топ-5 лучших нападающих в мировом футболе

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мировом футболе.
Metaratings 02:52
Гаджеты

Еще 12 смартфонов Huawei и Honor обновились до EMUI 10.1

Еще 12 смартфонов, выпускаемых под китайскими брендами Huawei и Honor, получили обновление оболочки EMUI до 10.1.
Актуальные Новости 12:48
Общество

На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео

Российская газета 09:42
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Культура

Майкл Мауэр создаст сценарий мультсериала «Дракоша Тоша»

По контракту Мауэр разработает сценарий третьего сезона «Дракоша Тоша», созданного по рассказам знаменитого писателя и автора идеи мультфильма Олега Роя.
Вестник лицензионного рынка вчера в 08:07
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,8K
Общество

В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
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Политика

Партия писателя Захара Прилепина получила право участвовать в выборах

Как писала пресса, Кремль хочет допустить на выборы в Госдуму в следующем году большое число малых партий, чтобы «Единая Россия» получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов тех, кто не преодолел 5%-ный барьер.
Эхо Москвы 19:07
Наука

Длинные ноги динозаврам были нужны не для развития скорости

Как считает ряд исследователей, чрезмерно длинные по нашим меркам ноги динозаврам были нужны вовсе не для развития скорости.
МедиаПоток 09:56
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Общество

РПЦ рассказала о судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

В Русской православной церкви приняли решение отказаться от мозаики с изображением генсека СССР Иосифа Сталина в главном храме Минобороны.
URA.Ru 18:32
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
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Здоровье

Число коек для пациентов с COVID-19 в Подмосковье увеличат до 18 тысяч

Подмосковье продолжает увеличивать количество коек для пациентов с COVID-19, расширять штат медиков и вводить новые меры профилактики распространения инфекции.
Телеканал 360° 11:16
Происшествия

В Томске полицейских арестовали за убийство задержанного

Бывших оперативников подозревают в совершении нескольких преступлений, в том числе в убийстве задержанного.
Российская газета 09:01
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Футбол

Джорджио Кьеллини: «Алкоголь был слабым местом Артуро Видаля»

Иногда Видаль приходил с большим количеством алкоголя в крови, — приводит слова Кьеллини La Repubblica.
Матч ТВ 19:03
Политика

РФ попросила обсудить в Совбезе ООН попытку вторжения в Венесуэлу

По словам источника, Россия запросила заседание во второй половине дня по теме угрозы миру и безопасности.
REGNUM 03:30
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
89
Политика

На Украине начинают массовое тестирование на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о массовом тестировании населения на коронавирус.
Коммерсантъ 17:54
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Шоу-бизнес

Светлана Светличная отмечает юбилей

К 80-летию актрисы 15 мая в 18:45 смотрите на телеканале «Россия К» документальный фильм «Коллекция Петра Шепотинника», где киновед рассказывает о творческом и жизненном пути Светланы Светличной.
Россия – Культура 02:52
Общество

Чтобы не было волны: власти Китая ограничивают поездки в Цзилинь

Китайские власти ввели строгие ограничения на поездки по северо-восточной провинции Цзилинь, опасаясь возникновения второй волны эпидемии коронавируса из-за местной вспышки в одноименном городе.
Вести.Ru 13 мая в 01:26
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15:43
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Кино

Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ вчера в 23:40
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
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Гаджеты

Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома

В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.
Astera 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
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