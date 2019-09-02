Политика
Газета.RuСтала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" был отложен из-за дела украинских моряков. Как стало известно из источников близким к переговорному процессу, в настоящее время предложена новая схема обмена.
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с чего всё началось
Изначально, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса и международного принципа взаимности, предполагалось просто отправить 24 украинских моряка, с осени прошлого года содержащихся под арестами в «Лефортово» по обвинению в незаконном пересечении границы России (ст. 322 УК РФ), вместе с материалами расследования на Украину.Коммерсантъвчера в 12:39
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Политика
Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Экономика
«Денежная подушка» государства показала рекордный рост
Растущая «денежная подушка» государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.
РБК 02:04
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Происшествия
На МКАД произошел дорожный конфликт со стрельбой
Во вторник утром на 8-м километре МКАД произошел дорожный конфликт со стрельбой.
Вести.Ru 02:44
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Технологии
Zyxel представил фильтр IP Reputation
Помимо защиты от 10 самых распространенных типов угроз фильтр помогает отразить атаки ботнетов и Command and Control (C&C). Блокируя IP-адреса в зависимости от уровня угрозы, IP Reputation Filter реализует гранулярную защиту.
IT-World 03:30
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Детские хирурги областной клинической больницы №2 в Тюмени удалили у 10-летней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков трогательно признался в любви супруге
Певец тут же сделал романтическое фото и разместил его на своей страничке в социальной сети Instagram, не забыв в качестве комментария добавить трогательное признание в любви к своей супруге.
Bimru.ru 01:25
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В Госдуме отреагировали на требования Польши о репарациях
Депутат Госдумы Сергей Железняк прокомментировал высказывание министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о репарациях после Второй мировой войны.
Московский Комсомолец 02:12
Политика
Путин анонсировал договор о дружбе России и Монголии
Газета.Ru вчера в 14:23
Происшествия
Пострадавшая при теракте в Беслане не получила назначенную ЕСПЧ выплату
Россия выплатила почти всем пострадавшим при захвате заложников в Беслане компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
Телеканал 360° 02:09
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Известия вчера в 19:35
Происшествия
Наложен арест на мечеть, построенную Атамбаевым
На мечеть "7 апрель шейиттери" (" Жертвы 7 апреля") наложен арест, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР. Напомним, на 135 единиц движимого и недвижимого имущества бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его близких родственников наложен арест.
Sputnik Кыргызстан 01:20
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева назвала себя старой, больной женщиной
Примадонна неожиданно для всех обозвала себя "бабушкой-старушкой" и "старой больной женщиной".
Bimru.ru вчера в 23:45
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Общество
На Южном Урале стартует дополнительный период сдачи ЕГЭ
Напомним, прием по очной форме обучения на Южном Урале уже завершен, приказы о зачислении вывешены.
Южноуральская панорама вчера в 07:47
Общество
Facebook может отказаться от счетчика лайков под постами
Facebook может начать скрывать количество лайков под постами, чтобы избавить пользователей от погони за вниманием и оградить их от самоцензуры.
ТАСС 02:39
Кино
Продюсер «Тайны печати дракона» объяснил провал фильма в прокате Китая
Продюсер фильма «Тайна печати дракона» прокомментировал его неудачное выступление в китайском кинопрокате.
REGNUM 02:35
Политика
Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики.
ТАСС 02:21
Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM 02:32
Экономика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском вчера в 10:53
Общество
Росстат подсчитал долю работающих женщин в России
Уточняется, что в 2018 году, согласно данным ведомства, работу имели только 53,2% женщин в России.
Газета.Ru 02:57