Общество
Lenta.ruПоявилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье
Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в военной части в поселке Горный в Забайкалье, пошел на преступление после издевательств старослужащих. Об этом в четверг, 31 октября, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.
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Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
Общество
«Роскосмос»: НАСА запросило дополнительные места на «Союзах»
НАСА запросило у «Роскосмоса» дополнительные места на российских кораблях «Союз» в 2020 и 2021 годах.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Транспорт
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
Здоровье
В Смоленской области снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Смоленской области, заболеваемость ниже эпидемического порога регистрировалась во всех возрастных группах, кроме группы детей от 7 до 14 лет, где заболеваемость находилась на уровне предыдущей недели.
Политика
Лавров прокомментировал разведение сил в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о надежде российской стороны на обеспечение украинским лидером Владимиром Зеленским выполнения приказов по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе, несмотря на заявления национальных батальонов.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Квартиры-студии площадью 11,1 и 11,6 кв. м фигурируют в проектах новых домов в столичных районах Западное Дегунино и Нижегородский соответственно.
Политика
Помпео назвал Компартию Китая угрозой США
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.
Общество
В Одессе демонтируют барельеф маршалу Жукову
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Политика
Путин поддержал смягчение требований к работающим с наркотиками врачам
Президент России Владимир Путин одобрил предложение медиков о смягчении уголовной ответственности для врачей, которые работают с сильнодействующими обезболивающими препаратами.
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
Космос
Физики рассказали, как найти «кротовую нору» в центре Млечного Пути
Международная группа ученых выяснила, как взаимодействуют объекты, расположенные по разные стороны от "кротовой норы" в центре Млечного Пути.
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год
Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Политика
Меркель и Зеленский обсудили Донбасс и транзит российского газа
Общество
Открылась вакансия для путешественника с зарплатой более 2 млн рублей
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в нормандском саммите 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в нормандском формате 15 ноября.
Авто
Hyundai Creta нового поколения появился в продаже в Китае
Hyundai ix25 новой генерации отличается от предшественника внешностью и увеличенными габаритами.
Музыка
Ургант посмеялся над расформированием продюсерского центра Фадеева
В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий шоу Иван Ургант высмеял расторжение контрактов Максима Фадеева со всеми певцами своего продюсерского центра MALFA.
Политика
Путин раскритиковал систему оплаты труда в здравоохранении
Действующая система оплаты труда в здравоохранении имеет значительные проблемы.