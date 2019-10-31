Общество

Lenta.ruLenta.ruПоявилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в военной части в поселке Горный в Забайкалье, пошел на преступление после издевательств старослужащих. Об этом в четверг, 31 октября, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Комментировать63

Подробнее о событии

Правду о бойне в Забайкалье рассказали на закрытом совещании Минобороны: СМИ ссылаются на источники

Царьград08:20

«Исполнить приказ любой ценой»: новая версия расстрела 8 солдат в военчасти

Ридус05:21

Появилась новая версия убийства военных в Забайкалье

Рамблер05:32

На закрытом совещании Минобороны обсудили, как издевались в армии над тюменцем, расстрелявшим сослуживцев. Инсайд «URA.RU»

URA.Ru05:24

СМИ: стала известна новая версия расстрела солдатом сослуживцев в Забайкалье

Газета Кемерова06:20

Забайкальский срочник открыл огонь по сослуживцам из-за издевательств старослужащих

Общая газета.RU04:47

Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье

Lenta.ru04:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.
РИА Новости 08:57
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Общество

«Роскосмос»: НАСА запросило дополнительные места на «Союзах»

НАСА запросило у «Роскосмоса» дополнительные места на российских кораблях «Союз» в 2020 и 2021 годах.
BFM.ru 05:38
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Транспорт

Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября

Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
РИА Новости 07:36
Здоровье

В Смоленской области снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Смоленской области, заболеваемость ниже эпидемического порога регистрировалась во всех возрастных группах, кроме группы детей от 7 до 14 лет, где заболеваемость находилась на уровне предыдущей недели.
Смоленская газета вчера в 02:23
Политика

Лавров прокомментировал разведение сил в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о надежде российской стороны на обеспечение украинским лидером Владимиром Зеленским выполнения приказов по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе, несмотря на заявления национальных батальонов.
RT на русском 08:29
Происшествия

На востоке Москвы загорелся склад с автомобильной резиной

РИА Новости 08:52
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Квартиры-студии площадью 11,1 и 11,6 кв. м фигурируют в проектах новых домов в столичных районах Западное Дегунино и Нижегородский соответственно.
Коммерсантъ 09:15
Политика

Помпео назвал Компартию Китая угрозой США

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.
Известия 03:10
Общество

В Одессе демонтируют барельеф маршалу Жукову

RT на русском 09:35
Экономика

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия 08:40
Политика

Путин поддержал смягчение требований к работающим с наркотиками врачам

Президент России Владимир Путин одобрил предложение медиков о смягчении уголовной ответственности для врачей, которые работают с сильнодействующими обезболивающими препаратами.
РБК 08:31
Экономика

Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
REGNUM 29 октября в 03:57
Космос

Физики рассказали, как найти «кротовую нору» в центре Млечного Пути

Международная группа ученых выяснила, как взаимодействуют объекты, расположенные по разные стороны от "кротовой норы" в центре Млечного Пути.
Москва 24 28 октября в 03:16
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 29 октября в 05:58
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год

Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Шоу-бизнес

Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 29 октября в 15:01
Политика

В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией

Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Общество

Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Политика

Меркель и Зеленский обсудили Донбасс и транзит российского газа

Аргументы и Факты 04:23
Армия и оружие

ВСУ обстреляли санитарную машину, спешившую к ребенку в ДНР

ФАН 09:11
Общество

Открылась вакансия для путешественника с зарплатой более 2 млн рублей

RuNews24.ru вчера в 14:37
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Политика

Кремль опроверг сообщения о встрече в нормандском саммите 15 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в нормандском формате 15 ноября.
Известия 09:46
Авто

Hyundai Creta нового поколения появился в продаже в Китае

Hyundai ix25 новой генерации отличается от предшественника внешностью и увеличенными габаритами.
Tvoe-avto.com вчера в 16:00
Музыка

Ургант посмеялся над расформированием продюсерского центра Фадеева

В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий шоу Иван Ургант высмеял расторжение контрактов Максима Фадеева со всеми певцами своего продюсерского центра MALFA.
Газета.Ru 09:10
Политика

Путин раскритиковал систему оплаты труда в здравоохранении

Действующая система оплаты труда в здравоохранении имеет значительные проблемы.
REGNUM 08:15
ещё по теме
Главное