Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в военной части в поселке Горный в Забайкалье, пошел на преступление после издевательств старослужащих. Об этом в четверг, 31 октября, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Как только у Шамсутдинова появилась возможность отомстить, он взял оружие и открыл огонь. Первым он убил командира роты, приказавшего добиться от него исполнения задачи. 25 октября Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым из которых был командир роты, и сдался спецназу.

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