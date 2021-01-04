Коронавирус: последние новости 4 января. Новый штамм вируса опасен для детей, стало известно, с кого снимут все ограничения в пандемию

Вакцина и лекарство Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут быть сняты для россиян, прошедших вакцинацию, если у них долгое время будет сохраняться иммунитет к инфекции, говорится в сообщении Роспотребнадзора.