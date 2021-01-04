Появилась запись обсуждения в белорусском КГБ убийства Павла Шеремета
В сети появилась запись, на которой, как утверждается, бывший председатель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев обсуждает с двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения «Альфа» убийство журналиста Павла Шеремета и других критиков президента Александра Лукашенко.В источнике
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