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Lenta.ru
Lenta.ru 

Появилась запись обсуждения в белорусском КГБ убийства Павла Шеремета

В сети появилась запись, на которой, как утверждается, бывший председатель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев обсуждает с двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения «Альфа» убийство журналиста Павла Шеремета и других критиков президента Александра Лукашенко.В источнике
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Московский Комсомолец

Прослушка об убийстве Шеремета стала знаком: силовики сливают Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 10:58
Говорит Москва

СМИ: полиция Украины получила новые сведения о заказчиках убийства Павла Шеремета

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Кто убил Шеремета? Следы ведут к Лукашенко

Национальная служба новостейвчера в 09:07
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«Задача по устранению ставилась Лукашенко». КГБ Беларуси обвинили в планировании убийства Шеремета

Дождьвчера в 08:19
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Брюссельское издание EUObserver рассказало, что Лукашенко планировал политические убийства в Германии и России

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Появилась запись обсуждения в белорусском КГБ убийства Павла Шеремета

Lenta.ruвчера в 06:18
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СМИ: нацполиция Украины заявила о получении записей об убийстве Шеремета

Телеканал 360°вчера в 06:12

Коронавирус: последние новости 4 января. Новый штамм вируса опасен для детей, стало известно, с кого снимут все ограничения в пандемию

Вакцина и лекарство Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут быть сняты для россиян, прошедших вакцинацию, если у них долгое время будет сохраняться иммунитет к инфекции, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
URA.Ruвчера в 22:00

Fiat Chrysler и PSA объявили о слиянии

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler (FCA) и французская автомобилестроительная компания PSA объявили, что инвесторы одобрили их слияние на сумму $52 млрд.
Коммерсантъвчера в 15:05