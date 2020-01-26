Политика
РИА НовостиAP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Читать в источнике
Оценить620
с чего всё началось
Associated Press опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись, которая, по данным агентства, была сделана во время ужина президента США Дональда Трампа в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.РБК00:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Опубликована дискредитирующая Трампа запись делового ужина с обсуждением Украины
Lenta.ruвчера в 21:34
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Политика
В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса
В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
Шоу-бизнес
Виктория Боня улетела в Перу и пропала
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня сообщила в своем Instagram, что собирается в Перу.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Общество
У госпитализированных в Москве китайцев коронавирус не обнаружен
У шести госпитализированных в Москве китайских туристов коронавирус не обнаружен. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Общество
В Китае заявили об усилении способности коронавируса к передаче
Новый тип коронавируса отличается от предыдущих, есть опасения, что его способность распространяться ускоряется, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Единоборства
Блейдс нокаутировал Сантоса на турнире UFC FIGHT NIGHT 166
В главном поединке вечера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - FIGHT NIGHT 166 - встретились в рамках тяжелого дивизиона экс чемпион промоушена Джуниор дос Сантос и Кертис Блейдс.
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Общество
В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти
По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Общество
SoftBank ответил на сообщения о краже данных в интересах России
Бывший сотрудник SoftBank, которого задержали по подозрению в передаче информации сотрудникам российского торгпредства в Токио, не имел права доступа к конфиденциальным данным, отмечает компания.
Наука
Создан рецепт идеального кофе по математической формуле
Ученые вывели математическую формулу идеального рецепта кофе, чтобы сохранить насыщенный вкус раз за разом.
Гаджеты
Роскачество назвало бюджетные аналоги дорогих смартфонов
Oppo Reno2 не уступает iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy Note 8. OnePlus 7T обогнала по показателям процессора и камеры Samsung S9 и iPhone 11, а также более дорогую модель из той же линейки OnePlus 7T Pro, несмотря на более емкую батарею и качество дисплея последней, пишут «Известия».
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Политика
Сатановский заявил, что Запад оказался в тупике после выступления Путина в Израиле
Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева оторвала искусственные ресницы на видео в Instagram
В своей недавней публикации в социальной сети Instagram, уставшая от бесконечных непростых съемок, Лера решила продемонстрировать свои накладные ресницы, иронично прокомментировав происходящее, мол, а вы спрашиваете, какой тушью она пользуется.
Происшествия
В Афганистане атаковали Ми-8 с украинским экипажем
В Афганистане атаковали вертолет Ми-8 молдавской частной компании с украинским экипажем, перевозивший продовольствие в рамках гуманитарной миссии.
Футбол
Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Политика
Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы
В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
Армия и оружие
ВСУ 15 раз за сутки обстреляли ДНР
Здоровье
При каких болезнях кофе надо пить обязательно, ответил врач
Если вы решили употреблять кофе, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом, который точно ответит, можно ли при ваших заболеваниях его пить.
Общество
Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы
Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Общество
Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства
Последним объясняется рост недовольства и увеличение протестной активности россиян, одним из инструментов борьбы с которыми стала смена правительства, считает корреспондент Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен (Jussi Niemeläinen).
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Происшествия
Сухогруз с пшеницей сел на мель в Ростовской области
Сухогруз, следовавший из Ростова-на-Дону в турецкий порт, сел на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Котову
25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Хоккей
Команда Тихоокеанского дивизиона выиграла Матч звезд НХЛ
Сборная Тихоокеанского дивизиона стала победителем Матча звезд НХЛ-2020, который прошел в Сент-Луисе.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 29
По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.