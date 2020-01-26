Политика

РИА НовостиРИА НовостиAP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
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Associated Press опубликовало
 на своем YouTube-канале видеозапись, которая, по данным агентства, была сделана во время ужина президента США Дональда Трампа в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
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