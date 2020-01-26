Запись сделана неизвестным лицом, и её продолжительность составляет 1 час 23 минуты. Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.

Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

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