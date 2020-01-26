Политика
REGNUMПоявилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины
Запись сделана неизвестным лицом, и её продолжительность составляет 1 час 23 минуты. Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
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Дмитрий Алиев выиграл золотую медаль в одиночном мужском катании.
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В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
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Число американских военных, у которых диагностировали черепно-мозговые травмы после обстрела базы в Ираке, выросло до 34 человек, передает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.
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По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
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Происхождение китайского коронавируса от змей подвергли сомнению
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Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева.
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В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
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«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Текст" Клима Шипенко, передает телеканал "Россия 24".
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В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
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Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
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В России могут запретить свободную продажу полицейской формы
Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
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Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске
На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.