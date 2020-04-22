Политика

Lenta.ruLenta.ruПоявились данные о подготовке преемника Ким Чен Ына

По его данным, в конце прошлого года на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии было принято внутреннее решение, согласно которому преемником Ким Чен Ына в случае его смерти или неспособности управлять страной по другим причинам станет именно Ким Ё Чжон.
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КНДР может возглавить сестра Ким Чен Ына

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СМИ: сестра Ким Чен Ына претендует на роль «человека номер два» в КНДР

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Появились данные о подготовке преемника Ким Чен Ына

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Младшая сестра Ким Чен Ына является вторым человеком в КНДР – Asahi

REGNUM03:12

СМИ: КНДР может возглавить сестра Ким Чен Ына

Московский Комсомолец03:01

Сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР в случае его смерти

ФАН04:26

СМИ: сестра Ким Чен Ына выдвинулась на роль «человека номер два» в КНДР

ТАСС01:24
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Происшествия

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
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Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

РБК 05:10
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Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

РИА Новости вчера в 09:15
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Политика

Россия согласовала отправку в Белоруссию 7 тыс. тонн гречки

REGNUM 05:10
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Происшествия

После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
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Транспорт

Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска

В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
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Здоровье

Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью

Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
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Наука

Развитие сердечной недостаточности провоцирует просмотр телевизора

Исследователи изучили данные более 420 тысяч жителей Великобритании европейского происхождения в возрасте старше 40 лет и установили, что сидячий образ жизни способствует развитию болезней сердца.
Live24 03:48
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Энергетика

Цены на российскую нефть упали до уровня 1998 года

В 12:13 по московскому времени Urals с поставкой в порты Средиземноморья торговалась на уровне $8,48 за баррель, сопоставимом с декабрем 1998 года.
Forbes вчера в 07:09
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Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
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Общество

Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года

Новый учебный год начнется в России 1 сентября. Формат обучения выберут в зависимости от ситуации с коронавирусом.
Известия 05:02
Шоу-бизнес

Двойник Ольги Бузовой потратила миллионы рублей на пластику

Девушка потратила на все операции около трех миллионов рублей.
RuNews24.ru 05:09
Происшествия

Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
Известия 04:29
1,1K
Общество

В Москве остановился резкий прирост новых случаев коронавируса

В Москве за сутки - 2548 новых случаев COVID, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Вести.Ru 03:35
5
Здоровье

В США предсказали более сложную волну коронавируса следующей зимой

Вторая волна коронавируса в Соединенных Штатах следующей зимой может оказаться хуже, чем нынешняя.
Известия вчера в 21:43
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Экономика

На фоне пандемии коронавируса в России вырос спрос на пищевую соль

На фоне распространения коронавируса спрос на пищевую соль в России вырос на 20%. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил «Коммерсант».
Известия 04:11
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
5,4K
Общество

В Самарской области число заболевших коронавирусом выросло на 12

Число заболевших коронавирусом в Самарской области растёт с каждым днём.
Похвистнево-Информ 04:19
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Единоборства

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
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Наука

Сахароспирт пригласил листоядных гусениц полакомиться грибами

Получается, что виды, которые раньше считали листоядными, на самом деле предпочитают грибы.
N+1 04:09
Экономика

«Донстрой» присоединился к программе льготной ипотеки

Lenta.ru 20 апреля в 09:30
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Общество

Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года

«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
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Общество

В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
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Общество

Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди

Тедрос Гебреисус считает, что эту пандемию можно сравнить с одной из худших эпидемий.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
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Шоу-бизнес

Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице

Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета вчера в 12:14
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Общество

В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом

За минувшие сутки в Челябинской области выявлено девять новых случаев коронавирусной инфекции.
Карабашский рабочий 03:39
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Общество

Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля

Информированный федеральный чиновник не исключает, что голосование может быть назначено и на конец июня — например, в 75-ю годовщину Парада Победы, 24-го (эта дата также выпадает на среду).
Коммерсантъ вчера в 19:10
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Политика

ВЦИОМ назвал долю планирующих участвовать в голосовании по Конституции

Половина россиян (50%), которые планируют участвовать в голосовании, намерены проголосовать за поправки, 26% — против.
РБК 05:07
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Общество

Названо соотношение мужчин и женщин в России

В возрастной категории 30-39 лет на 1000 женщин приходится 999 мужчин, в возрасте 40-49 число мужчин снижается до 926, а в возрасте от 50 до 59 лет — до 839.
РЕН ТВ вчера в 23:36
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Ким Ё Чжон
Корейский политик
Северокорейский политический, государственный и партийный деятель, является директором Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи с 2015 года и кандидатом в члены Политбюро ЦК ТПК с 2017 года. Младшая сестра Высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, дочь бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и внучка основателя и Вечного президента КНДР Ким Ир Сена.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ким Чен Ын
Корейский военный деятель
Северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Кореи, а также высшим руководителем КНДР с 2011 года. До прихода к власти он редко появлялся публично, и многие действия Кима и его правительства остаются неизвестными.
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