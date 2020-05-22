Происшествия
Lenta.ruПоявились данные о вероятной причине авиакатастрофы в Пакистане
Пилоты пакистанского пассажирского самолета, разбившегося в Карачи, во время последнего разговора с диспетчерами сообщали о проблеме с двигателем. Об этом на своей странице в Twitter написал пакистанский пилот и певец Фахр-э-Алам.
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Общество
Путин объявил дату начала проведения ЕГЭ в России
ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, сообщил Президент РФ на совещании по вопросам образования.
Минзэлэ (Мензеля) вчера в 08:38
Общество
Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае
Показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
News.ru 08:01
Общество
В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска
"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - сообщил Собянин.
Российская газета вчера в 13:10
Происшествия
Жителю Волгограда предъявили обвинение за фото нациста в День Победы
Волгоград, 22 мая 2020, 15:02 — REGNUM Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено жителю Волгограда.
REGNUM 08:02
Общество
Вирусолог оценил испытания российской вакцины от коронавируса на людях
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн прокомментировал сообщения о том, что Россия испытала вакцину от коронавируса на людях.
News.ru 08:16
Экономика
Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год
«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM вчера в 08:11
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Народная милиция ДНР за последние сутки уничтожила позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенного пункта Верхнеторецкое, передает оперативное командование самопровозглавшенной республики.
Российская газета 07:16
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Общество
Алиханов отругал детсады за несоблюдение социальной дистанции
Сотрудники детских садов Калининграда и родители детей игнорируют социальную дистанцию и ограничительные меры, введённые на время пандемии коронавируса.
Русский Запад 05:52
Здоровье
Первый эффективный российский препарат от COVID-19 назвали «Авифавир»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» рассчитывают приступить к выпуску препарата от COVID-19 с клинически доказанной эффективностью «Авифавир».
Известия 07:45
Кино
Опубликован новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Студия Warner Bros. выпустила на своем Youtube-канале новый трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод», мировая премьера которого запланирована на 17 июля.
Rambler News Service 04:14
Энергетика
Цены на нефть снова пошли на спад
Напомним, 20 мая сообщалось о росте цены на нефть в ходе торгов.
ИА Новороссия 02:55
Происшествия
200 свободных инфекционных коек осталось в Архангельской области
Архангельск, 22 мая 2020, 12:35 — REGNUM В Архангельской области развернут дополнительные койки для больных COVID-19 — в медучреждениях осталось только 200 свободных мест.
REGNUM 05:35
Общество
Путин внес в Госдуму законопроект о патриотическом воспитании в школах
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании чувства патриотизма у детей, а также уважении «к подвигам героев Отечества».
Daily Storm вчера в 12:20
Здоровье
В Липецкой области от коронавируса умер врач
Как сообщили в администрации региона, COVID-19 лабораторно подтвердился у медика 15 мая, и сначала он лечился амбулаторно, но когда состояние ухудшилось, был госпитализирован в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1.
Российская газета 08:26
Общество
Нарушителей самоизоляции в Подмосковье отправят работать в больницы
«К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов», — цитирует «РИА Новости» заместителя председателя правительства Московской области Романа Каратаева.
Известия 07:46
Экономика
Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России
Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса.
Известия 05:49
Шоу-бизнес
Дрейк обидел Кайли Дженнер в своем треке после слухов об их романе
Ранее в сети ходили слухи о романе Дженнер с музыкантом - они якобы встречались во время ссоры Кайли с коллегой Дрейка Трэвисом Скоттом, отцом ее ребенка.
Газета.Ru 05:50
Общество
В Петербурге МФЦ возобновят работу с 25 мая
В Санкт-Петербурге многофункциональные центры по оказанию государственных услуг возобновят свою работу с понедельника, 25 мая.
RT на русском 06:39
Общество
Назвали самые популярные факультеты у российских абитуриентов
Второе место — у медицинского факультета, который выбрали 12% опрошенных школьников.
MOS.news 01:13
Кино
Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню
Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.
Газета DAILY 20 мая в 17:47
Политика
Украина предъявит России иск за инцидент в Керченском проливе
Украина до 22 мая подаст в международный арбитраж иск к России с требованием компенсации материального и морального вреда за инцидент в Керченском проливе, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству УНН.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Гаджеты
Чипсет AMD B550 официально представлен
Megaobzor.com вчера в 12:54