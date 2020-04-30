Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом. По его словам, председатель правительства проинформировал президента Владимира Путина о своем заболевании сразу, как только пришли результаты.

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

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