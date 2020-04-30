Коронавирус
РИА НовостиКонтактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом. По его словам, председатель правительства проинформировал президента Владимира Путина о своем заболевании сразу, как только пришли результаты.
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Культура
В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура 11:26
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой
В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Газета.Ru 20:55
Общество
Российский врач заразил коронавирусом коллег после поездки в Турцию
Сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом от коллеги, который приехал из Турции и нарушил режим самоизоляции.
Lenta.ru 16:53
Наука
Водоросли уличили в краже генов у бактерий
Авторы показали, что степень горизонтального переноса генов сильно варьируется у разных видов — от 0,16 до 1,44% всего генома исследованных водорослей было приобретено от бактерий.
Индикатор 12:14
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Спорт
WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование против 298 российских спортсменов.
РБК 13:18
Наука
Японец создал синтезатор вкусов и обернул его в нори
Для демонстрации работы прототипа автор обернул его в лист нори, настроил на кисловато-соленый вкус — по его словам, получилось похоже на суши.
N+1 14:53
Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
Авто
В мае заработают новые условия госпрограммы льготного автокредитования
Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, расширяющий условия участия в программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Автоновости дня вчера в 03:45
Общество
Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса
В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости 18:56
Общество
Жителей Горного Алтая предупредили об ужесточении мер в Алтайском крае
Горно-Алтайск, 30 апреля 2020, 12:44 — REGNUM Власти Алтайского края с первого мая серьёзно ужесточат режим въезда на свою территорию.
REGNUM 05:44
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
Общество
Электронные пропуска введут с мая в Чите и Читинском районе
Электронные пропуска для контроля за соблюдением режима самоизоляции введут в мае на территории Читы и Читинского района власти Забайкальского края, 28 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 28 апреля в 10:47
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба.
РИА Новости 10:44
Авто
УАЗ запустил сервис онлайн-продажи автомобилей
УАЗ запустил сервис онлайн-продажи автомобилей, позволяющий избегать личного посещения автосалона.
Tvoe-avto.com 06:36
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко снимает фильм о домашнем насилии
Сегодня, 29 апреля, Регина Тодоренко взяла интервью у блогера Александры Митрошиной, отстаивающей права женщин, пострадавших в результате насилия.
SM News 05:29
Экономика
Центробанк отменил комиссии за переводы до 100 тысяч рублей
Если сумма переводов за месяц превысит отметку 100 тысяч рублей, то комиссия составит минимум 0,5 процентов, но не более 1500 рублей.
Парламентская газета 20:17
Энергетика
Данные по росту запасов нефти в США не совпали с прогнозом
По данным Министерства энергетики Соединенных Штатов на 24 апреля, запасы составляют 527,6 миллиона бочек, рост составил 1,7%. При этом ведомство не учитывает стратегический резерв.
Московский Комсомолец вчера в 22:23
Общество
Китай не допускает ВОЗ к расследованию по возникновению коронавируса
Китайские власти отвечают отказом на просьбы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принять участие в расследовании относительно возникновения коронавируса нового типа, заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа.
РИА Новости 20:19
Общество
В России предложили провести амнистию по легким статьям КоАП
В Госдуму в ближайшее время планируют внести проект постановления "Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения", приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщает газета "Известия".
Москва 24 01:43
Политика
«Нормандская четверка» считает необходимым продолжение работы СММ ОБСЕ
Участники переговоров в нормандском формате считают необходимым продолжение работы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине.
Известия 10:41
Происшествия
Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса
Известия вчера в 12:22
Экономика
«Бизнес надо покупать надолго»: советы Уоррена Баффета молодым инвесторам
«Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не что-то, что колеблется на графике и имеет уровни сопротивления или 200-дневные средние скользящие», — говорит Баффет, имея в виду элементы технического анализа.
РБК 09:59
Происшествия
В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками
Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.
РИА Новости 10:53
Футбол
ФНЛ проголосовала за досрочное завершение сезона
Футбольная национальная лига выступила за досрочное завершение сезона-2019/20.
RT на русском 18:32
Общество
Кабмин выделит дополнительные средства на помощь россиянам за рубежом
"Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа", - сказал премьер.
ТАСС 05:03
Общество
Карантин в Краснодарском крае продлили до 12 мая
Карантин на Кубани продлили до 12 мая.
За рулем Кубань 06:32