Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Появились детали нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому»

«Нафтогаз» Украины в новом иске к «Газпрому» просит Стокгольмский арбитраж в первую очередь пересмотреть тариф на транзит газа. Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» в новом арбитраже требует от «Газпрома» более $12,2 млрд

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«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

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ТАСС04 ноября в 13:25
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Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, сообщает пресс-служба администрации президента.
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РБК 02:22
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На своей странице в «Facebook» главы «Нафтогаза» Андрей Коболев написал, что российская сторона предлагает «понять и простить» три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов и от штрафа в 7 млрд .
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Происшествия

Росавиация может ограничить деятельность авиакомпании Azur Air

Росавиация по итогам проверки крупнейшей в России чартерной авиакомпании Azur Air выявила в деятельности администрации перевозчика недостатки, влияющие на безопасность полетов.
Инфорос вчера в 11:56
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
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Общество

Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой

Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
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46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
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Кличко стал фигурантом дела о госизмене и хищении

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ToDay News Ufa вчера в 10:03
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Украина закрыла КПП на границе с Крымом

BFM.ru 02:35
Политика

МИД сообщил о реакции США на приглашение Путина Трампу посетить Москву

В США с интересом отнеслись к приглашению президента Дональда Трампа, сделанному российским коллегой Владимиром Путиным, приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 02:26
Политика

Украина потребовала от The New York Times исправить карту с Крымом

Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
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Политика

Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли «оскорблять чью-то честь».
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Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии

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Газета.Ru вчера в 23:52
Политика

Кремль ответил на данные о запросе общества на перемены

В обществе всегда присутствует желание перемен, и всегда есть сторонники как плавных и гармоничных, так и «скачкообразных» изменений, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 05:53
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Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
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Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Лига Европы. «Краснодар» примет «Трабзонспор»

Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Трабзонспором».
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В Оренбуржье арестован первый замглавы Новотроицка

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Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
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Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
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