Энергетика
Телеканал 360°Появились детали нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому»
«Нафтогаз» Украины в новом иске к «Газпрому» просит Стокгольмский арбитраж в первую очередь пересмотреть тариф на транзит газа. Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Интернет
В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы
В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Происшествия
Российский паром «Принцесса Анастасия» сел на мель около Стокгольма
Общество
Опрос: треть россиян не высыпаются из-за сверхурочной работы и учебы
Почти половина опрошенных (47%) работающих россиян не высыпаются в будние дни, треть из них (32%) не высыпаются по причине переработок или учебы.
Шоу-бизнес
Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе
Политика
Украина потребовала от The New York Times исправить карту с Крымом
Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
Экономика
ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки
Глава регулятора подчеркнула, что ЦБ будет перед каждым заседанием совета директоров оценивать влияние на инфляцию прошлых решений по снижению ключевой ставки, а также учитывать данные о состоянии российской и мировой экономик, проинфляционные риски и решения в области бюджетной политики.
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Политика
Украина закрыла КПП на границе с Крымом
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
Происшествия
В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
Экономика
Коммунальные платежи калужан могут подорожать на 9%
Рост совокупного платежа граждан вне отопительного периода составит 79,70 рублей в месяц, в отопительный период – 290,36 рублей в месяц.
Единоборства
Соперник Магомедшарипова избил плакат. Его жестко освистали
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Экономика
Ростуризм исполнил федеральный бюджет за девять месяцев на 30%
Ростуризм за девять месяцев 2019 года исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%, что составляет порядка 6,9 млрд рублей.
Хоккей
«Авангард» представил макет новой арены в Омске
Официальный Twitter «Авангарда» опубликовал макет нового спорткомплекса «Арена Омск».
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ
Наука
Ученые назвали факторы, предсказывающие личный успех
Американские ученые установили и назвали три основных фактора, которые предсказывают личный успех, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Армия и оружие
Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии.
Происшествия
Двое россиян утонули на одном и том же пляже за два дня в Таиланде
У пляжа Карон Бич на таиландском острове Пхукет утонули двое граждан России в течение двух разных дней.
Футбол
Владимир Быстров нашел виновного в поражении «Локомотива» от «Ювентуса»
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров назвал виновного в поражении «Локомотива» от «Ювентуса» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
Здоровье
Диетологи назвали состав идеального для здоровья завтрака
Происшествия
Участник YouTube-шоу, отвечавший на вопросы детей о гомосексуальности, заявил об угрозах и попытке нападения
Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера из-за ролика, в котором дети общаются с Панкратовым.
Политика
Зеленский трижды назвал «Укроборонпром» концертом
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз оговорился, обсуждая концерн «Укроборонпром».