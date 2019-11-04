Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Появились детали нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому»

«Нафтогаз» Украины в новом иске к «Газпрому» просит Стокгольмский арбитраж в первую очередь пересмотреть тариф на транзит газа. Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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