Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Появились детали нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому»

«Нафтогаз» Украины в новом иске к «Газпрому» просит Стокгольмский арбитраж в первую очередь пересмотреть тариф на транзит газа. Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

«Нафтогаз» требует пересмотреть транзитный тариф с «Газпромом»

RT на русском04 ноября в 14:43

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

РБК04 ноября в 16:26

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» почти 12 миллиардов долларов

Эхо Москвы04 ноября в 19:04

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

РИА Новости04 ноября в 15:20

«Нафтогаз» в новом арбитраже требует от «Газпрома» более $12,2 млрд

News.ruвчера в 03:37

«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф

Коммерсантъ04 ноября в 13:51

Новые исковые требования «Нафтогаза» к «Газпрому» содержат пересмотр транзитного тарифа

ТАСС04 ноября в 13:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 23:03, Вашингтон
Политика

Новак прокомментировал иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

Иск "Нафтогаза" к "Газпрому" на 12 млрд долларов прокомментировал министр энергетики РФ Александр Новак.
Радио Маяк вчера в 11:55
Общество

Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс

Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM 14:15
Здоровье

Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму

Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости 09:27
Происшествия

В Забайкалье расстрелявший сослуживцев солдат увиделся с отцом

Newvz.ru 02:55
Футбол

Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины

Pravda.Ru 06:12
Политика

Трамп заявил о наступлении депрессии в случае победы демократов

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае победы кандидата от Демократической партии на президентских выборах в 2020 году, США ждёт экономическая депрессия.
RT на русском 21:49
Футбол

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов UEFA

Футболисты российского «Локомотива» проиграли итальянскому «Ювентусу» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Коммерсантъ 14:51
Шоу-бизнес

Кто получил самый большой гонорар за участие в шоу Андрея Малахова

Uznayvse.ru 18:21
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства главы ингушского Центра «Э»

Возможный соучастник убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
Вести.Ru 11:47
Происшествия

МВД разоблачило группу кредитных мошенников

Полицейские сразу в четырех регионах России задержали группу мошенников, обманувших более тысячи человек при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 22:02
Футбол

Вратарь «Шахтер» заработал пенальти в ворота соперника

Чемпион Украины "Шахтер" смог избежать поражения в матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо" – 3:3. Горняки избежали поражения благодаря пенальти, заработанному на седьмой добавленной арбитром минуте.
Вести.Ru 22:02
Авто

Объявили цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V

Топовая версия обновлённого Honda CR-V будет иметь систему полного привода и обойдётся американским покупателям в стартовые 35 тыс. 845 долларов, что составляет 2,27 млн рублей.
Тарантас Ньюс 00:26
Происшествия

Покушение на известного адвоката совершено в Кемерове

Накануне в областной столице стреляли в возглавляющего коллегию адвокатов Сергея Учителя.
Avoka.do 20:47
Шоу-бизнес

51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Общество

Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан

Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Известия 16:41
Хоккей

СКА обменяет Тихонова и Рукавишникова в «Ак Барс»

За защитника казанской команды Игоря Ожиганова СКА намерен отдать Виктора Тихонова и Романа Рукавишникова.
АБН 08:53
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 03:38
Происшествия

В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома

Известия 08:14
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Армия и оружие

Эксперт перечислил заслуги Сергея Шойгу перед армией

Ридус 04:32
Армия и оружие

Шойгу проинспектировал войска Центрального военного округа

Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка.
ТАСС 22:56
Космос

Что будет, если Земля врежется в черную дыру: онлайн-калькулятор

Популярная механика 13:38
Здоровье

Минздрав уточнил критерии появления на свет детей

Поправки Минздрава касаются первого критерия: ранее отдельно перечислялся срок беременности (22 недели и более), отдельно — вес ребёнка (500 грамм и более).
Парламентская газета 16:57
Политика

В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране

В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Общество

СМИ узнали о планах ВС оставить срок давности по налоговым преступлениям

Пленум Верховного суда (ВС) исключил из рабочего проекта постановления о налоговых преступлениях формулировку, которая де-факто отменила бы срок давности по налоговым преступлениям.
РБК 20:49
Шоу-бизнес

Кристен Стюарт рассказала, почему рассталась с Робертом Паттинсоном

РИА Новости 19:21
Общество

В Москве проходит репетиция марша в честь годовщины Парада 1941 года

На Красной площади проходит репетиция марша в честь 78-й годовщины Парада, прошедшего в Москве 7 ноября 1941 года.
Российская газета вчера в 02:35
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Общество

Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия 14:58
Футбол

«Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге»

После четырех туров в группе А лидирует «ПСЖ» (12 очков), за которым следуют «Реал» (7), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1). Лига чемпионов.
Матч ТВ 17:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное